İsrail'de ordu çöküyor, halk kaçıyor! Gazze'deki yeni katliam umutları bitirdi

İsrail, Gazze'yi tamamen kuşatmak için harekete geçti. 'Gideon'un Savaş Arabaları 2' adı verilen katliam operasyonuyla şehir kuşatması başladı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Hamas güçleri arasında çatışmaların yaşandığını ve Gazze Şehri çevresinin kontrol altına alındığını açıkladı.

Fakat yapılan bir araştırma askerlerin yaklaşık yüzde 40'ının hizmet etme motivasyonunda hafif veya önemli ölçüde azalma yaşadığını, sadece yüzde 13'ün biraz üzerinde bir kesimin motivasyonunda artış olduğunu ortaya çıkardı.

''EMİRLERİ REDDEDİN!'

CNN International'ın haberine göre Kudüs İbrani Üniversitesi Agam Laboratuvarları tarafından yapılan yeni anketin ortaya çıkardığı sonuç İsrail ordusunun çöktüğü yönünde. Ayrıca katliam operasyonunun onaylanmasının ardından İsrail'deki küçük bir yedek asker örgütü, askerlere emirleri reddetmeleri çağrısında bulundu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise çağrıldığında gelmeyen yedek askerlerin sayısını veya yüzdesini yayınlamıyor.

''BU KARAR REHİNELER İÇİN ÖLÜM CEZASI''

Avshalom Zohar Sal, dört farklı görevde Gazze'de 300 günden fazla hizmet verdi. Son görevi sadece bir ay önce sona erdi ve artık cepheye, özellikle de Gazze Şehri'ndeki bir operasyona geri dönmek istemiyor.

CNN'e konuşan Sal, “Uzun zaman önce sona ermesi gereken bu savaş hakkında hala konuşuyor olmamız beni biraz şok ediyor” dedi. Bir yıl önce ortaya çıkan şüphelerin giderek güçlendiğini ve biriminin diğer üyelerinin de kendisiyle aynı endişeleri paylaştığını söyledi.

“Bence bu karar rehineler için ölüm cezasıdır” diyen Sal, “Hükümet sürekli olarak bu savaşın iki misyonu olduğunu söylüyordu: Rehineleri geri getirmek ve Hamas'ı yenmek. Şimdi ise bize tek bir hedef olduğunu söylüyorlar, ki bence bu hedef ulaşılamaz: Hamas'ı yok etmek. Ve bu bile Hamas'ı yok etmeye yetmez” ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DE NEGATİF GÖÇ

Öte yandan kükümet verilerine göre, 2024’te toplam 82 bin 700 İsrailli ülkeyi terk etti. Bu rakam, aynı yıl ülkeye gelen yaklaşık 55 bin 280 kişiyi aştı ve İsrail'de nadir görülen bir negatif net göç oranı ortaya çıktı.