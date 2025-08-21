Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

İsrail'de ordu çöküyor, halk kaçıyor! Gazze'deki yeni katliam umutları bitirdi

İsrail kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun katliam planını devreye soktu, Gazze'nin işgali başladı. 60 bin yedek asker göreve çağrıldı. Fakat İsrail ordusu adeta çöküyor. Askerlerin çoğunun motivasyonu yok. Ayrıca İsrail'de nadir görülen bir negatif net göç var.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 11:34

, Gazze'yi tamamen kuşatmak için harekete geçti. 'Gideon'un Arabaları 2' adı verilen katliam operasyonuyla şehir kuşatması başladı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, güçleri arasında çatışmaların yaşandığını ve Gazze Şehri çevresinin kontrol altına alındığını açıkladı.

İsrail'de ordu çöküyor, halk kaçıyor! Gazze'deki yeni katliam umutları bitirdi

Fakat yapılan bir araştırma askerlerin yaklaşık yüzde 40'ının hizmet etme motivasyonunda hafif veya önemli ölçüde azalma yaşadığını, sadece yüzde 13'ün biraz üzerinde bir kesimin motivasyonunda artış olduğunu ortaya çıkardı.

İsrail'de ordu çöküyor, halk kaçıyor! Gazze'deki yeni katliam umutları bitirdi

''EMİRLERİ REDDEDİN!'

CNN International'ın haberine göre İbrani Üniversitesi Agam Laboratuvarları tarafından yapılan yeni anketin ortaya çıkardığı sonuç İsrail ordusunun çöktüğü yönünde. Ayrıca katliam operasyonunun onaylanmasının ardından İsrail'deki küçük bir yedek asker örgütü, askerlere emirleri reddetmeleri çağrısında bulundu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise çağrıldığında gelmeyen yedek askerlerin sayısını veya yüzdesini yayınlamıyor.

İsrail'de ordu çöküyor, halk kaçıyor! Gazze'deki yeni katliam umutları bitirdi

''BU KARAR REHİNELER İÇİN ÖLÜM CEZASI''

Avshalom Zohar Sal, dört farklı görevde 'de 300 günden fazla hizmet verdi. Son görevi sadece bir ay önce sona erdi ve artık cepheye, özellikle de Gazze Şehri'ndeki bir operasyona geri dönmek istemiyor.

CNN'e konuşan Sal, “Uzun zaman önce sona ermesi gereken bu savaş hakkında hala konuşuyor olmamız beni biraz şok ediyor” dedi. Bir yıl önce ortaya çıkan şüphelerin giderek güçlendiğini ve biriminin diğer üyelerinin de kendisiyle aynı endişeleri paylaştığını söyledi.

İsrail'de ordu çöküyor, halk kaçıyor! Gazze'deki yeni katliam umutları bitirdi

“Bence bu karar rehineler için ölüm cezasıdır” diyen Sal, “Hükümet sürekli olarak bu savaşın iki misyonu olduğunu söylüyordu: Rehineleri geri getirmek ve Hamas'ı yenmek. Şimdi ise bize tek bir hedef olduğunu söylüyorlar, ki bence bu hedef ulaşılamaz: Hamas'ı yok etmek. Ve bu bile Hamas'ı yok etmeye yetmez” ifadelerini kullandı.

İsrail'de ordu çöküyor, halk kaçıyor! Gazze'deki yeni katliam umutları bitirdi

İSRAİL'DE NEGATİF GÖÇ

Öte yandan kükümet verilerine göre, 2024’te toplam 82 bin 700 İsrailli ülkeyi terk etti. Bu rakam, aynı yıl ülkeye gelen yaklaşık 55 bin 280 kişiyi aştı ve İsrail'de nadir görülen bir negatif net oranı ortaya çıktı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail alçak planını uygulamaya başladı: Gazze'nin çevresini kuşattılar
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Gazze'yi işgale onay: Yedek askerler göreve çağrılacak
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#hamas
#savaş
#İsrail Ordusu
#göç
#Kudüs
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.