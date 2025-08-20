İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Gazze'yi işgale onay: Yedek askerler göreve çağrılacak

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladığı duyuruldu. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Katz'ın kenti işgal planı kapsamında yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bölgenin güneyine sürülmesi için yürütülen hazırlıkları da onayladığı aktarıldı.

GİDEON’UN SAVAŞ ARABALARI II

Gazze kentini işgal saldırılarına, “Gideon’un Savaş Arabaları II” verildiği duyuruldu. İsrail, 18 Mart’ta ateşkesi bozmasının ardından 17 Mayıs’ta Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için "Gideon’un Savaş Arabaları” isimli saldırılar başlatmıştı.

YEDEK ASKERLER GÖREVE ÇAĞRILACAK

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Gazze kentini işgal hazırlıkları yapan İsrail ordusu, 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in dün gece Gazze kentini işgal planını Savunma Bakanı Yisrael Katz’a sunmasının ardından alınan kararla ilerleyen günlerde 60 bin yedek asker silah altına alınacak.

Göreve çağrılacak yedek askerlerin tamamının Gazze kentini işgal saldırılarına katılmasının öngörülmediği belirtilirken kente işgal saldırılarının sürmesi halinde ordudaki yedek asker sayısının 130 bine çıkması bekleniyor.

Söz konusu karar, Savunma Bakanı Katz'ın Genelkurmay Başkanı Zamir ve ordu kurmaylarıyla Gazze kentinin işgali planının görüşüldüğü toplantı sonrası geldi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL KARARI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazzekentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.