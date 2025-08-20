İsrail eski milli basketbolcu Muhammed Şalan'ı da katletti! Çocuklarına yiyecek arıyordu

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, 40 yaşındaki Filistin Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Muhammed Şalan, Han Yunus’ta insani yardıma ulaşmaya çalıştığı sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

KIZI İÇİN YARDIM ÇAĞRILARI YAPIYORDU

Haberde, Şalan’ın böbrek yetmezliği bulunan ve sepsis hastalığıyla mücadele eden kızı Meryem için yiyecek ve ilaç arayışında olduğu belirtildi. Şalan’ın bu nedenle sık sık yardım çağrıları yaptığı, ancak tüm çabalarının sonuçsuz kaldığı ifade edildi.

İsrail’in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze’de, sivillerin temel ihtiyaçlara ulaşmakta büyük zorluk yaşadığı vurgulandı. Yerel kaynaklar, insani yardım için bekleyen sivillerin sıklıkla saldırıya maruz kaldığını, Şalan’ın ölümünün korkunç katliam zincirinin yeni bir halkası olduğu ifade edildi.