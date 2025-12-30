Menü Kapat
Evinden çıkanın saçları buz tuttu! Türkiye'nin en dondurucu şehri: Termometreler -30'u gösterdi

Aralık 30, 2025 11:56
1
Evinden çıkanın saçları buz tuttu

Türkiye dondurucu soğuklarla mücadele ediyor. Yurt genelinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı kentleri beyaza bürüdü. Türkiye'nin en soğuk noktasında hava sıcaklığı -30,3 derece olarak ölçüldü. Sokağa çıkanların saç ve kaşları dondu.
 

2
En dondurucu yer Erzurum'da

Türkiye, Sibirya ve İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında.  Yurt genelinde hava sıcaklıkları dondurucu seviyelere kadar geriledi. yurdun en soğuk noktasında sıcaklık sıfırın altında 30,3 derece olarak ölçüldü.

3
Türkiye'nin en soğuk yeri Karaçoban oldu

TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK YERİ KARAÇOBAN OLDU 

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde gece yarısı termometreler sıfırın altında 30,3 dereceyi göstererek Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

4
Şehirler buz tuttu

BİRÇOK KENT BUZ TUTTU

MGM'nin verilere göre; günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Karaçoban'ı, sıfırın altında 28 dereceyle Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyü, 26,3 dereceyle de Muş'un Bulanık ilçesi takip etti.

5
Ağrı'da sokağa çıkan dondu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelerde olduğu Ağrı'da da vatandaşlar büyük zorlu yaşadı. Kar yağışının ardından sis kaplayan kentte görüş mesafesi düştü. Kentte soğuktan nehir ve dereler buzla kaplandı.

6
Ağrı'da sokağa çıkanın saçı ve kaşları dondu

KAŞ VE SAÇLARI DONDU

Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, yollarda oluşan buzlanmalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Erken saatlerde hayvan borsasına giden vatandaşların kaş ve saçlarında kırağı oluştu.

