Evinden çıkanın saçları buz tuttu! Türkiye'nin en dondurucu şehri: Termometreler -30'u gösterdi

Türkiye dondurucu soğuklarla mücadele ediyor. Yurt genelinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı kentleri beyaza bürüdü. Türkiye'nin en soğuk noktasında hava sıcaklığı -30,3 derece olarak ölçüldü. Sokağa çıkanların saç ve kaşları dondu.

