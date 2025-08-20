İsrail alçak planını uygulamaya başladı: Gazze'nin çevresini kuşattılar

7 Ekim 2023'teki Kassam Tugayları'nın başlattığı Aksa Tufanı saldırılarını bahane ederek İsrail'in Gazze'de soykırıma varan zulmünde yeni bir boyuta geçildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin 8 Ağustos'ta Gazze'nin işgal edilmesi planına onay vermesinin ardından işgal için 60 bin yedek askeri göreve çağrılmıştı.

"GAZZE VE ÇEVRESİNİ KONTROL ALTINA ALINDI"

Son gelişmeye göre İsrail, alçak planını devreye soktu ve İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı açıklamayla bunu tescilledi. Defrin "İsrail ordusu Gazze ve çevresini kontrol altına aldı. Hamas ile çatışmanın ardından Gazze'deki operasyonun ilk aşamasına geçildi." dedi.

Ayrıntılar geliyor...