Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Giresun Valisi olarak atanan Mustafa Koç kimdir, aslen nereli? Daha önce yaptığı görevler

Resmi Gazete'de bu gece yayımlanan Valilik Kararnamesine göre Mustafa Koç, Giresun Valisi olarak atandı. Binlerce kişinin gündeminde ise Mustafa Koç kimdir sorusu yer aldı. Daha önce Ağrı Valisi olarak görev yapıyordu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Giresun Valisi olarak atanan Mustafa Koç kimdir, aslen nereli? Daha önce yaptığı görevler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 01:21
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 01:21

Çeşitli görevlerde bulunan Mustafa Koç, bu gece yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Giresun Valisi oldu. Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameye göre 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti.

GİRESUN VALİSİ MUSTAFA KOÇ KİMDİR, ASLEN NERELİ?

1976 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Adana- İmamoğlu İlçesi Malıhıdırlı Köyü'nde, lise öğrenimini ise Rize'de tamamladı. 1995 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1999 yılında mezun oldu. 2000 yılında Siirt İline Kaymakam Adayı olarak atandı.

Giresun Valisi olarak atanan Mustafa Koç kimdir, aslen nereli? Daha önce yaptığı görevler

GİRESUN VALİSİ MUSTAFA KOÇ NEREDE VALİLİK YAPTI?

Burdur Yeşilova, Denizli Çardak ve Akköy ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptıktan sonra 2004 yılında Çorum Ortaköy Kaymakamı olarak atandı. Sırasıyla Ağrı- Diyadin Kaymakamlığı, Şırnak Vali Yardımcılığı, Ağrı-Eleşkirt Kaymakamlığı, Kütahya-Hisarcık Kaymakamlığı, Konya-Bozkır Kaymakamlığı, Osmaniye-Düziçi Kaymakamlığı, Bursa-Gürsu Kaymakamlığı ve İstanbul-Kağıthane Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bingöl Valisi Cahit Çelik kimdir, kaç yaşında? Niğde Valisi olarak görev yapan ismin okuduğu okullarBingöl Valisi Cahit Çelik kimdir, kaç yaşında? Niğde Valisi olarak görev yapan ismin okuduğu okullar
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.