Giresun Valisi olarak atanan Mustafa Koç kimdir, aslen nereli? Daha önce yaptığı görevler

Çeşitli görevlerde bulunan Mustafa Koç, bu gece yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Giresun Valisi oldu. Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameye göre 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti.

GİRESUN VALİSİ MUSTAFA KOÇ KİMDİR, ASLEN NERELİ?

1976 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Adana- İmamoğlu İlçesi Malıhıdırlı Köyü'nde, lise öğrenimini ise Rize'de tamamladı. 1995 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1999 yılında mezun oldu. 2000 yılında Siirt İline Kaymakam Adayı olarak atandı.

GİRESUN VALİSİ MUSTAFA KOÇ NEREDE VALİLİK YAPTI?

Burdur Yeşilova, Denizli Çardak ve Akköy ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptıktan sonra 2004 yılında Çorum Ortaköy Kaymakamı olarak atandı. Sırasıyla Ağrı- Diyadin Kaymakamlığı, Şırnak Vali Yardımcılığı, Ağrı-Eleşkirt Kaymakamlığı, Kütahya-Hisarcık Kaymakamlığı, Konya-Bozkır Kaymakamlığı, Osmaniye-Düziçi Kaymakamlığı, Bursa-Gürsu Kaymakamlığı ve İstanbul-Kağıthane Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.