Bingöl Valisi Cahit Çelik kimdir, kaç yaşında? Niğde Valisi olarak görev yapan ismin okuduğu okullar

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameye göre 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti. Bingöl Valisi Cahit Çelik'in hayatına dair bilgileri de gündemde.

BİNGÖL VALİSİ CAHİT ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

1976 Yılında Ağrı’nın Patnos ilçesinde doğmuştur. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimlerini Patnos’ta tamamlamıştır.

Lisans eğitimini 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamlayan ÇELİK, 2000 yılında Erzurum Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladıktan sonra 2002 yılında Nottingham Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Politika Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

Kaymakamlık kursundan sonra 2003 – 2008 yılları arasında sırasıyla Ordu – Gülyalı, Artvin – Yusufeli, Bingöl – Genç Kaymakamlığı yapan ÇELİK, 2008 yılında çıkarılan müşterek kararname ile Giresun Vali Yardımcılığına atandı.

BİNGÖL VALİSİ CAHİT ÇELİK HANGİ GÖREVLERİ YAPTI?

2009 – 2011 yılları arasında Çankırı – Ilgaz Kaymakamlığı görevinde bulunan ÇELİK, 2011 – 2014 yılları arasında Texas Dallas Üniversitesi İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler Anabilim dalında doktorasını tamamladıktan sonra 2014 yılında Hatay – Samandağ Kaymakamlığına atandı.

Dr. Cahit ÇELİK, 2018 – 2021 arasında İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Mülkiye Müfettişi olarak görev yaptı. 29 Mart 2021 tarihinde Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevine atanan Dr. Cahit ÇELİK, evli ve üç çocuk babasıdır.