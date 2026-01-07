Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Mustafa Fırat Taşolar kimdir, aslen nereli? Iğdır Valisi olarak atanan Mustafa Fırat Taşolar'ın eski görevleri

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameye göre 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti. Binlerce kişi ise Mustafa Fırat Taşolar kimdir, aslen nereli araştırmasına başladı. Bu gece yayımlanan karara göre Iğdır Valisi olarak görev yapmaya devam edecek.

Mustafa Fırat Taşolar kimdir, aslen nereli? Iğdır Valisi olarak atanan Mustafa Fırat Taşolar'ın eski görevleri
7 Ocak Çarşamba gecesi yayımlanan Resmi Gazete atamalarına göre Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Valisi olarak görev yapacak. Türkiye'nin gündeminde ise Mustafa Fırat Taşolar kimdir sorusu yer aldı.

MUSTAFA FIRAT TAŞOLAR KİMDİR, ASLEN NERELİ?

18 Şubat 1981 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla ilk ve orta öğrenimine çeşitli yerlerde devam ettikten sonra, 1996 yılında Kastamonu M. Kaya Anadolu Lisesi orta kısmından, 1999 yılında da Kahramanmaraş Çukurova Elektrik Anadolu Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl girdiği üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazanarak, 2003 senesinde bu bölümü bitirdi.

Mustafa Fırat Taşolar kimdir, aslen nereli? Iğdır Valisi olarak atanan Mustafa Fırat Taşolar’ın eski görevleri

MUSTAFA FIRAT TAŞOLAR ESKİ GÖREVLERİ

İçişleri Bakanlığının 2009 yılı kararnamesiyle Karabük ili Ovacık ilçesine, 2012 kararnamesiyle Aşkale ilçesine atandı. Aşkale Kaymakamlığını yürütürken Vecdi GÖNÜL Güvenlik Hizmet Ödülüyle yılın kaymakamı seçildi. İçişleri Bakanlığının 2015 yılı kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne, 2017 yılında da Daire Başkanlığına atandı.12 Ağustos 2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı.

