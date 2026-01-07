Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, nereli? Karaman Valisi olarak görev yapıyordu

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameye göre 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti.

ARDAHAN VALİSİ MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ KİMDİR, NERELİ?

.1976 Bayburt doğumlu olan Vali Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ, ilkokulu Ankara/Sincan'da, ortaokul ve liseyi Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yaklaşık 7 sene Rekabet Kurumu'nun çeşitli birimlerinde çalıştıktan sonra 2004 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

Mülki İdare Amiri olarak sırasıyla Ordu/Çaybaşı, Bursa/Büyükorhan ve Antalya/Gündoğmuş ilçelerinde vekâleten, Karabük/Yenice, Iğdır/ Aralık ve Elazığ/Palu ilçelerinde de asaleten görev yapan Vali Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ, akabinde Sakarya Vali Yardımcısı olarak görev yapmıştır.



MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ EVLİ Mİ, NERENİN VALİSİYDİ?

Vali Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ, Resmi Gazete’de yayımlanan 19.09.2024 tarihli ve 32667 Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Karaman Valisi olarak atanmış ve 26.09.2024 tarihinde görevine başlamıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Vali Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ , Karaman Vali Yardımcısı Esengül KORKMAZ ÇİÇEKLİ Hanım ile evli olup, iki erkek çocuk babasıdır.