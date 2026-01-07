Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, nereli? Karaman Valisi olarak görev yapıyordu

Karaman Valisi olarak görev yapan Mehmet Fatih Çiçekli kimdir merak edilirken bugün yayımlanan Resmi Gazete valilik kararnamesine göre Ardahan Valisi olarak görev yapacak. Yayımlanan atama listesinin ardından Mehmet Fatih Çiçekli'nin eski görevleri ve özel hayatına dair bilgiler araştırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, nereli? Karaman Valisi olarak görev yapıyordu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 01:11
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 01:11

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameye göre 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti.

ARDAHAN VALİSİ MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ KİMDİR, NERELİ?

.1976 Bayburt doğumlu olan Vali Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ, ilkokulu Ankara/Sincan'da, ortaokul ve liseyi Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yaklaşık 7 sene Rekabet Kurumu'nun çeşitli birimlerinde çalıştıktan sonra 2004 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, nereli? Karaman Valisi olarak görev yapıyordu

Mülki İdare Amiri olarak sırasıyla Ordu/Çaybaşı, Bursa/Büyükorhan ve Antalya/Gündoğmuş ilçelerinde vekâleten, Karabük/Yenice, Iğdır/ Aralık ve Elazığ/Palu ilçelerinde de asaleten görev yapan Vali Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ, akabinde Sakarya Vali Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, nereli? Karaman Valisi olarak görev yapıyordu

MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ EVLİ Mİ, NERENİN VALİSİYDİ?

Vali Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ, Resmi Gazete’de yayımlanan 19.09.2024 tarihli ve 32667 Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Karaman Valisi olarak atanmış ve 26.09.2024 tarihinde görevine başlamıştır.
İyi derecede İngilizce bilen Vali Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ , Karaman Vali Yardımcısı Esengül KORKMAZ ÇİÇEKLİ Hanım ile evli olup, iki erkek çocuk babasıdır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Vali atamaları listesi Resmi Gazete’de yayımlandı! Hangi valiler değişti? İşte Valililer Kararnamesi
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.