Vali atamaları listesi Resmi Gazete’de yayımlandı! Hangi valiler değişti? İşte Valililer Kararnamesi

Bu gece Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Resmi Gazete Valilik Kararnamesi belli oldu. Birçok ilde valiler değişirken, 7 vali merkeze çekildi. İşte görev yeri değişen valilik atamaları listesi!
Resmi Gazete kararına göre atanan valiller belli oldu. Sırasıyla adı-soyadı, mevcut görevi ve güncel görev yerleri şöyle:
Selçuk ASLAN – Düzce Valisi – Vali-Mülkiye Başmüfettişi
Ercan TURAN – Iğdır Valisi – Vali-Mülkiye Başmüfettişi
Mehmet Ali KUMBUZOĞLU – Aksaray Valisi – Vali-Mülkiye Başmüfettişi
Hülya KAYA – Yalova Valisi – Vali-Mülkiye Başmüfettişi
Hüseyin AKSOY – Eskişehir Valisi – Vali-Mülkiye Başmüfettişi
Ömer Faruk COŞKUN – Denizli Valisi – Vali-Mülkiye Başmüfettişi
Aziz YILDIRIM – Trabzon Valisi – Vali-Mülkiye Başmüfettişi
Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ – Karaman Valisi – Ardahan Valisi
Mustafa Fırat TAŞOLAR – Çankırı Valisi – Iğdır Valisi
Cahit ÇELİK – Niğde Valisi – Bingöl Valisi
Mustafa KOÇ – Ağrı Valisi – Giresun Valisi
Hayrettin ÇİÇEK – Ardahan Valisi – Karaman Valisi
Ahmet Hamdi USTA – Bingöl Valisi – Yalova Valisi
Tahir ŞAHİN – Kilis Valisi – Trabzon Valisi
Mehmet MAKAS – Kırıkkale Valisi – Düzce Valisi
Mehmet Fatih SERDENGEÇTİ – Giresun Valisi – Osmaniye Valisi
Erdinç YILMAZ – Osmaniye Valisi – Eskişehir Valisi
Yavuz Selim KÖŞGER – Adana Valisi – Denizli Valisi
Mustafa YAVUZ – Karabük Valisi – Adana Valisi
Murat DURU – Çankaya Kaymakamı – Aksaray Valisi
Ömer KALAYLI – Sarıyer Kaymakamı – Kilis Valisi
Hüseyin Engin SARIBRAHİM – Vali-Mülkiye Başmüfettişi – Kırıkkale Valisi
Oktay ÇAĞATAY – Vali-Mülkiye Başmüfettişi – Karabük Valisi
Nedim AKMEŞE – Personel Genel Müdürü – Niğde Valisi
Hüseyin ÇAKIRTAŞ – Eğitim Dairesi Başkanı – Çankırı Valisi
Önder BOZKURT – AFAD Başkan Yardımcısı – Ağrı Valisi