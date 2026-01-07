Menü Kapat
Yaşam
Vali atamaları listesi Resmi Gazete’de yayımlandı! Hangi valiler değişti? İşte Valililer Kararnamesi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre vali atamaları listesi belli oldu. Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameye göre 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti. Valilik kararnamesi listesi son dakika olarak paylaşıldı.

Vali atamaları listesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Hangi valiler değişti? İşte Valililer Kararnamesi
Bu gece Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Resmi Gazete Valilik Kararnamesi belli oldu. Birçok ilde valiler değişirken, 7 vali merkeze çekildi. İşte görev yeri değişen valilik atamaları listesi!

VALİ ATAMALARI LİSTESİ SON DAKİKA VALİLİK KARARNAMESİ

Resmi Gazete kararına göre atanan valiller belli oldu. Sırasıyla adı-soyadı, mevcut görevi ve güncel görev yerleri şöyle:

Selçuk ASLAN – Düzce Valisi – Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Ercan TURAN – Iğdır Valisi – Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Mehmet Ali KUMBUZOĞLU – Aksaray Valisi – Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Hülya KAYA – Yalova Valisi – Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Hüseyin AKSOY – Eskişehir Valisi – Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Ömer Faruk COŞKUN – Denizli Valisi – Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Aziz YILDIRIM – Trabzon Valisi – Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ – Karaman Valisi – Ardahan Valisi

Vali atamaları listesi Resmi Gazete’de yayımlandı! Hangi valiler değişti? İşte Valililer Kararnamesi

Mustafa Fırat TAŞOLAR – Çankırı Valisi – Iğdır Valisi

Cahit ÇELİK – Niğde Valisi – Bingöl Valisi

Mustafa KOÇ – Ağrı Valisi – Giresun Valisi

Hayrettin ÇİÇEK – Ardahan Valisi – Karaman Valisi

Ahmet Hamdi USTA – Bingöl Valisi – Yalova Valisi

Tahir ŞAHİN – Kilis Valisi – Trabzon Valisi

Mehmet MAKAS – Kırıkkale Valisi – Düzce Valisi

Mehmet Fatih SERDENGEÇTİ – Giresun Valisi – Osmaniye Valisi

Erdinç YILMAZ – Osmaniye Valisi – Eskişehir Valisi

Yavuz Selim KÖŞGER – Adana Valisi – Denizli Valisi

Mustafa YAVUZ – Karabük Valisi – Adana Valisi

Murat DURU – Çankaya Kaymakamı – Aksaray Valisi

Ömer KALAYLI – Sarıyer Kaymakamı – Kilis Valisi

Hüseyin Engin SARIBRAHİM – Vali-Mülkiye Başmüfettişi – Kırıkkale Valisi

Oktay ÇAĞATAY – Vali-Mülkiye Başmüfettişi – Karabük Valisi

Nedim AKMEŞE – Personel Genel Müdürü – Niğde Valisi

Hüseyin ÇAKIRTAŞ – Eğitim Dairesi Başkanı – Çankırı Valisi

Önder BOZKURT – AFAD Başkan Yardımcısı – Ağrı Valisi

#Yaşam
