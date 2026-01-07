Vali atamaları listesi Resmi Gazete’de yayımlandı! Hangi valiler değişti? İşte Valililer Kararnamesi

Bu gece Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Resmi Gazete Valilik Kararnamesi belli oldu. Birçok ilde valiler değişirken, 7 vali merkeze çekildi. İşte görev yeri değişen valilik atamaları listesi!

VALİ ATAMALARI LİSTESİ SON DAKİKA VALİLİK KARARNAMESİ

Resmi Gazete kararına göre atanan valiller belli oldu. Sırasıyla adı-soyadı, mevcut görevi ve güncel görev yerleri şöyle:

Selçuk ASLAN – Düzce Valisi – Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Ercan TURAN – Iğdır Valisi – Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Mehmet Ali KUMBUZOĞLU – Aksaray Valisi – Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Hülya KAYA – Yalova Valisi – Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Hüseyin AKSOY – Eskişehir Valisi – Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Ömer Faruk COŞKUN – Denizli Valisi – Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Aziz YILDIRIM – Trabzon Valisi – Vali-Mülkiye Başmüfettişi

Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ – Karaman Valisi – Ardahan Valisi

Mustafa Fırat TAŞOLAR – Çankırı Valisi – Iğdır Valisi

Cahit ÇELİK – Niğde Valisi – Bingöl Valisi

Mustafa KOÇ – Ağrı Valisi – Giresun Valisi

Hayrettin ÇİÇEK – Ardahan Valisi – Karaman Valisi

Ahmet Hamdi USTA – Bingöl Valisi – Yalova Valisi

Tahir ŞAHİN – Kilis Valisi – Trabzon Valisi

Mehmet MAKAS – Kırıkkale Valisi – Düzce Valisi

Mehmet Fatih SERDENGEÇTİ – Giresun Valisi – Osmaniye Valisi

Erdinç YILMAZ – Osmaniye Valisi – Eskişehir Valisi

Yavuz Selim KÖŞGER – Adana Valisi – Denizli Valisi

Mustafa YAVUZ – Karabük Valisi – Adana Valisi

Murat DURU – Çankaya Kaymakamı – Aksaray Valisi

Ömer KALAYLI – Sarıyer Kaymakamı – Kilis Valisi

Hüseyin Engin SARIBRAHİM – Vali-Mülkiye Başmüfettişi – Kırıkkale Valisi

Oktay ÇAĞATAY – Vali-Mülkiye Başmüfettişi – Karabük Valisi

Nedim AKMEŞE – Personel Genel Müdürü – Niğde Valisi

Hüseyin ÇAKIRTAŞ – Eğitim Dairesi Başkanı – Çankırı Valisi

Önder BOZKURT – AFAD Başkan Yardımcısı – Ağrı Valisi