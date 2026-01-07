Düzce Valiliğine atanan Mehmet Makas kimdir, kaç yaşında? Atama listesine göre yeni görev yeri belli oldu

Bu gece yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Düzce Valiliği'ne Mehmet Makas atandı. Binlerce kişi ise özel hayatına dair bilgileri araştırmaya başladı.

MEHMET MAKAS KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Vali Mehmet MAKAS, 1975 yılında Karabük ili Safranbolu ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Safranbolu'da tamamladı. Yükseköğrenimini 1993-1997 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Daha sonra yedek subay olarak vatani görevini tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde Yüksek Lisansını yaptı.

MEHMET MAKAS ESKİ GÖREVLERİ

2000 yılında Kastamonu'da Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Sırasıyla Afyon-Hocalar, Sinop-Saraydüzü Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Daha sonra bilgi ve deneyimini arttırmak üzere altı ay süre ile İngiltere' de Londra Middlesex Üniversitesi'nde eğitim gördü. Yurda döndüğünde Milli Güvenlik Akademisi Kamu Diplomasisi kursu aldı.



Kaymakamlık kursunu da başarıyla tamamlayarak sırasıyla Sivas ili İmranlı ilçesi Kaymakamı, Gümüşhane ili Köse ilçesi Kaymakamı, Erzurum ili Tortum ilçesi Kaymakamı, Erzincan ili Refahiye ilçesi Kaymakamı, İzmir ili Bayındır ilçesi Kaymakamı, Bursa ili Gürsu ilçesi Kaymakamı ve İstanbul ili Zeytinburnu ilçesi Kaymakamı ve Erzincan Valisi olarak görev yaptı. 09.08.2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kırıkkale Valisi olarak atanarak, 17.08.2023 tarihinde görevine başladı.

