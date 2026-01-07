Donald Trump: Venezuela petrolü ABD'ye teslim edilecek

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Venezeula petrollerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası ülkede kurulan geçici yönetimin, 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye teslim edeceğini ifade etti.

Söz konusu petrolün piyasa fiyatından satılacağını ve paranın "ABD Başkanı olarak kendisinin kontrolünde olacağını" aktaran Trump, "böylece paranın hem Venezuela halkının hem de ABD halkının yararına kullanılacağını" vurguladı.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright'a talimat verdiğini belirten Trump, "Bu planı derhal hayata geçirmesini istedim. Petrol, depolama gemileriyle alınacak ve doğrudan ABD'deki boşaltma limanlarına getirilecek" dedi.