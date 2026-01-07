Menü Kapat
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz kimdir, aslen nereli? Resmi Gazete kararı yayımlandı

Bu gece yürürlüğe giren Valilik Kararnamesi sonrasında valiliklerde atamalar yaşandı. Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz kimdir araştırılırken birçok ilde değişim yapıldı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz kimdir, aslen nereli? Resmi Gazete kararı yayımlandı
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameye göre 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti.

ESKİŞEHİR VALİSİ ERDİNÇ YILMAZ KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Adana'nın Aladağ İlçesinden olup, 1976 yılında Karaisalı'da doğdu. İlkokulu Dailer Köyü İlkokulunda, Ortaokul ve Liseyi, Akören Ortaokulu ve Lisesinde okudu.

1992 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne girdi. 1996 yılında mezun oldu. Bir yıl süreyle Van'ın Başkale İlçesinde Öğretmen olarak çalıştı. Bu esnada Turizm Bakanlığının açmış olduğu Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı sınavlarında başarılı olarak, iki yıl süreyle Turizm Bakanlığında Bakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Düzce Valiliğine atanan Mehmet Makas kimdir, kaç yaşında? Atama listesine göre yeni görev yeri belli oldu
Yaşam
