Karaman Valisi Hayrettin Çiçek kimdir, aslen nereli? Valilik atamaları tamamlandı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameye göre 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti. Buna göre Karaman Valisi, Hayrettin Çiçek oldu.

HAYRETTİN ÇİÇEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1984 yılında Elazığ'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Elazığ'da, Lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi.

KARAMAN VALİSİ HAYRETTİN ÇİÇEK ASLEN NERELİ?

2007 yılında açılan 95.Dönem Kaymakam Adaylığı yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine giriş yaptı.

Yurtdışı eğitimini almak üzere bir yıl süreyle İngiltere Sussex Üniversitesinde İngilizce dilini ve İngiliz devlet yapısını araştırdı.

Tokat/Sulusaray,

Kastamonu/Bozkurt,

Erzincan/Kemah,

Erzurum/Aşkale,

Muğla/Yatağan

Trabzon/Of

Gaziantep/Şahinbey ilçelerinde Kaymakamlık görevlerinde bulundu.