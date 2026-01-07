Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
 Sumru Tarhan

Mehmet Fatih Serdengeçti kimdir, aslen nereli? Atama listesine göre görev yaptığı yer

Osmaniye Valisi olarak atanan Mehmet Fatih Serdengeçti kimdir merak edilirken bu gece Resmi Gazete 7 Ocak kararları paylaşıldı. Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan atama listesi sonrasında Mehmet Fatih Serdengeçti araştırıldı.

Mehmet Fatih Serdengeçti kimdir, aslen nereli? Atama listesine göre görev yaptığı yer
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameye göre 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti.

MEHMET FATİH SERDENGEÇTİ KİMDİR, ASLEN NERELİ?

1973 yılında Ordu / Korgan 'da doğan Mehmet Fatih Serdengeçti, ilk ve orta eğitimini Ordu 'da, lise eğitimini Giresun Atatürk Lisesinde tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde başladığı lisans eğitimini 1995 yılında tamamladı. 1996 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak, Kaymakamlık mesleğine başlayan Serdengeçti, Ordu/Ünye Kaymakam Refikliği, Kütahya/Şaphane Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 1997-1998 yıllar arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amaçlı gönderildiği İngiltere MLS Collage Üniversitesi'nde dil eğitimini tamamlayan Serdengeçti, Yüksek Lisans eğitimini ise 2000 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır.

Mehmet Fatih Serdengeçti kimdir, aslen nereli? Atama listesine göre görev yaptığı yer

MEHMET FATİH SERDENGEÇTİ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

2000 yılında Kastamonu/Seydiler Kaymakamlığına atanmasını müteakiben; Elazığ/Ağın, Sivas/Yıldızeli, Samsun/19Mayıs, Kütahya/Emet, Amasya/Merzifon'da Kaymakam olarak görev yaptı.

Evli ve iki çocuk babası olan Serdengeçti; iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Düzce Valiliğine atanan Mehmet Makas kimdir, kaç yaşında? Atama listesine göre yeni görev yeri belli oldu
