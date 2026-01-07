Ahmet Hamdi Usta kimdir, nerenin valisiydi? Yalova Valisi Usta'nın hayatına dair bilgiler

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ahmet Hamdi Usta, Yalova Valisi olarak atandı. Binlerce kişinin gündeminde ise özel hayatına dair bilgiler ve aldığı eğitimler yer aldı.

AHMET HAMDİ USTA KİMDİR, NERENİN VALİSİYDİ?

Antalya Elmalı’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini doğduğu ilçede tamamladı. 1984 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. 265. kısa dönem er olarak 1999 yılında Etimesgut’ta 8 ay askerlik yaptı. 2000 yılında İngiltere’de ‘Bağımsız Üst Kurulların Hesap Verebilirliği’ konulu teziyle Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Uludağ Üniversitesinde başladığı Doktora çalışmalarını Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamlayarak ‘Yüksek Teknoloji Kullanımının Sanayileşme ve Kentleşmeye Etkisi; Bursa Örneği ‘konulu teziyle 05.12.2024 tarihinde Dr. unvanını aldı. Şerife Şengül Hanım ile evli olup, bir kız bir erkek 2 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

AHMET HAMDİ USTA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Bakanlığın açtığı Kaymakam Adaylığı sınavlarını kazanarak 12 Haziran 1989 tarihinde Afyon Kaymakam Adayı olarak kamu görevine başladı.

1 yılı İngiltere’de dil kursu ile İngiliz eğitim ve yönetim sistemi üzerinde incelemelerde bulunmak olmak üzere 3 yıl süreli Kaymakam Adaylığı esnasında Elmalı Kaymakam Refikliği, Afyon-Sandıklı, Karabük-Yenice, Zonguldak-Devrek ve Karadeniz Ereğli Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

77. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile bitirerek 28.06.1992 tarihinde Denizli-Babadağ Kaymakamlığına atandı, sırasıyla Gümüşhane Şiran ve Elazığ Maden İlçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

1999 yılında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Şube Müdürü oldu. Bakanlık Merkez görevlerinin sona erdiği 2009 yılına kadar Personel Gn. Müdürlüğü’nde Şube Müdürü ve Daire Başkanı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nde de Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak çalıştı.

Afet Yönetim Sistemindeki Yeniden Yapılanma sonucu Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün faaliyeti sona erdiğinden 2009 yılında Bursa Vali Yardımcılığına atandı. 2009 – 2015 yılları arasında Bursa Vali Yardımcısı, 2015 – 2020 yılları arasında da İstanbul Vali Yardımcısı olarak görev yaptı.

14.07.2020 tarihinde atandığı Balçova Kaymakamlığı esnasında İzmir Jeotermal A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaparken 02.01.2023 tarihinden itibaren Murahhas Üye olarak aynı şirkette Genel Müdürlük yaptı.

Bakanlık ile Bursa ve İstanbul’daki görevleri esnasında yurt içi ve dışında çok sayıda ulusal ve uluslararası seminer ve toplantılara katıldı, Bakanlığımızı ve Valiliklerimizi temsil etti, proje ekiplerinde ve uluslararası kurullarda üye olarak bulunmuştur.

Valilik öncesi görevlerinde biri İçişleri Bakanından olmak üzere 22 başarı/üstün başarı belgesi, yine biri İçişleri bakanından olmak üzere 3 kez aylıkla ödüllendirilmiştir.