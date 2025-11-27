Jandarmadan zehir tacirlerine operasyon!

Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine ve Toplum Sağlığı Düşmanlarına yönelik İstanbul’da Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 150 bin adet sentetik uyuşturucu hap ile bin 230 kutu kaçak kanser ilacı ele geçirildi. 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti olaylarının önlenmesi ve suça konu malzemelerin şüphelilerle birlikte yakalanması maksadıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

BİNLERCE KAÇAK KANSER HAPI

Operasyon sonucunda şüphelilerin; Vatandaşlarımızın hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürdükleri, Uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetinde bulundukları, Uyuşturucu madde sevki için hazırlık yaptıkları belirlendi.

Söz konusu imalathanede yapılan aramalarda; bin 230 kutu kaçak kanser ilacı, 150 bin adet sentetik uyuşturucu hap, 25 kg Pregabalin (655 bin uyuşturucu hap üretilebilecek ham madde), 2 hassas terazi, 5 bin adet boş plastik kutu, 1 uyuşturucu imalathanesi ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.