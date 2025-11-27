Menü Kapat
TGRT Haber
 | Berkay Alptekin

Endonezya'nın başı felaketten kurtulmuyor! Önce Sel ve toprak kayması şimdi de şiddetli deprem

Endonezya'nın Açe bölgesinin güneybatısında yer alan Simeulue Adası'nda şiddetli bir deprem meydana geldi. Ülke bir yandan sel ve toprak kaymasıyla mücadele ederken, depremin can veya mal kaybına yol açmaması derin bir "oh" çektirdi.

Endonezya'nın başı felaketten kurtulmuyor! Önce Sel ve toprak kayması şimdi de şiddetli deprem
AA
27.11.2025
27.11.2025
felaketlerle boğuşuyor. Ülkenin büyük bir bölümünde etkisini gösteren şiddetli yağışlar felaketleri beraberinde getirmişti. ve yaşanan ülkenin belirli bölgelerinde ölü, yaralı ve hatta kayıpların olduğu bildirilmişti.

Endonezya'nın yaşadığı felaketlere bir yenisi daha eklendi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Simeulue Adası'ndaki Sinabang kasabasının yaklaşık 45 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

CAN VEYA MAL KAYBI YOK

Yaklaşık 26 kilometre derinlikte meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Öte yandan, Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada depremin 10 kilometre derinlikte ve 6,3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Depremin ardından uyarısı yapılmadı.

