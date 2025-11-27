Endonezya'nın başı felaketten kurtulmuyor! Önce Sel ve toprak kayması şimdi de şiddetli deprem

Endonezya felaketlerle boğuşuyor. Ülkenin büyük bir bölümünde etkisini gösteren şiddetli yağışlar felaketleri beraberinde getirmişti. Sel ve toprak kayması yaşanan ülkenin belirli bölgelerinde ölü, yaralı ve hatta kayıpların olduğu bildirilmişti.

Endonezya'nın yaşadığı felaketlere bir yenisi daha eklendi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Simeulue Adası'ndaki Sinabang kasabasının yaklaşık 45 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

CAN VEYA MAL KAYBI YOK

Yaklaşık 26 kilometre derinlikte meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Öte yandan, Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada depremin 10 kilometre derinlikte ve 6,3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.