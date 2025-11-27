Menü Kapat
 | Nalan Güler Güven

Kan akıtan miras kimseye kalmadı! Önce kaynanasını sonra kendini vurdu

Kayseri'de 60 yaşındaki kayınvalidesi M.M ile 35 yaşındaki damat S.U. arasında çıkan miras tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.U. kayınvalidesi M.M.'ye tabancayla ateşe edere katletti. Olayın ardından aynı tabancayla intihara kalkışan damadın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 09:10

Demokrasi Mahallesi 2246. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre 35 yaşındaki S.U. ile 60 yaşındaki kayınvalidesi M.M. arasında meselesi yüzünden tartışma çıktı.

ÖNCE KAYINVALİDESİNİ SONRA KENDİNİ VURDU

Tartışmanın büyüdüğü olayda S.U., kayınvalidesini tabancayla vurduktan sonra kendisini vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri M.M.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan S.U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, kayınvalidesini tabancayla göğsünden vurarak, öldürdükten sonra kafasına ateş eden S.U. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. S.U.’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kayseri'de korkunç olay! Miras yüzünden kaynanasını katletti
