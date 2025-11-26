Kayseri'de korkunç olay! Miras yüzünden kaynanasını katletti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. S.U. (35) ile kaynanası M.M. (60) arasında miras meselesi yüzünden çıkan tartışmada kan aktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.U., kaynanasını silahla vurarak öldürdü. S.U. daha sonra aynı silahla intihara etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAYNANASI ÖLDÜ, KENDİSİ AĞIR YARALI

Sağlık ekipleri M.M.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan S.U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.