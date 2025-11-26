İETT yanlış yola girdi! Geri geri gidince faciadan böyle dönüldü

İstanbul Sultangazi'de bir İETT otobüs şoförü yanlış güzergaha girince trafikteki vatandaşları tehlikeye attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, TEM otoyolu yan yola giren İETT otobüsü sürücüsü, yanlışlıkla Sultangazi sapağına yöneldi. Sürücü, hatalı güzergaha girdiğini fark edince, trafiği riske atacak şekilde geri geri manevra yaparak yeniden TEM otoyoluna bağlanmaya çalıştı. Bu sırada çevredeki araçlar yavaşlamak zorunda kaldı ve trafikte kısa süreli tedirginlik yaşandı. Otobüsün tehlikeli hareketi, olay anına tanıklık eden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.