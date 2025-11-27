Vergi, ceza ve harçlar artıyor! Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de: İşte 2026’da geçerli olacak yeni ücretler

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Yeniden Değerleme Oranı %25,49 olarak belirlendi. Karara göre vergi ve harçlara Ocak 2026'da yüzde 25,49 oranında zam gelecek.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını belirtti.

"VERGİ VE HARÇLARI DAHA DÜŞÜK ORANDA ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Yeniden değerleme oranıyla gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarlarının da güncellendiğini anımsatan Şimşek, "Gelir vergisi tarifesi yüzde 25,49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak." diye konuştu.

Öte yandan, vergi kanunları çerçevesinde esnaf muaflığı limiti, basit usule tabi mükelleflerin kira ve kazanç istisnası hadleri, defter tutma hadleri ile veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artıyor.

OCAK 2026 NELER DEĞİŞECEK

Yeniden değerleme oranı doğrultusunda vergi, harç, ceza, çalışan yemek ücreti, ulaşım giderleri, kira vergisi istisnası, gayrimenkul satış kazanç vergisi, fatura-amortisman sınırı, binek oto giderleri, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yapılacak.

Düzenlemeler 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

YEMEK KARTI ÜCRETLERİ

Yemek kartı ücretleri şu anda en düşük 240 lira + KDV olarak uygulanıyor.

Yeniden değerleme oranıyla bu tutarın KDV hariç 301,17 liraya yükselmesi bekleniyor.

ÇALIŞANLARIN ULAŞIM GİDERLERİ

Çalışılan günlere ait ulaşım bedeli istisnası 2025 yılında 126 liraydı. Bu tutarın 158,11 liraya çıkması öngörülüyor.

KİRA GELİRİ VERGİSİ İSTİSNASI

Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için istisna tutarı 2025 yılında 47 bin liraydı. Yeni yılda bu rakamın 58 bin 980 liraya yükselmesi bekleniyor.

BEYAN SINIRI

Temettü ve kira gelirlerinde beyan sınırının

330 bin liradan 414 bin 117 liraya,

diğer sermaye iratlarında ise 18 bin liradan 22 bin 588 liraya yükselmesi bekleniyor.

GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

5 yıllık süre dolmadan yapılan satışlarda istisna tutarı 120 bin liradan 150 bin 588 liraya çıkacak.

FATURA VE AMORTİSMAN SINIRI

Fatura düzenleme ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaş sınırı 9 bin 900 liradan 12 bin 423 liraya yükseliyor.

BİNEK OTOMOBİL GİDERLERİ

Kiralanan binek otomobillerin aylık kira sınırı 37 bin liradan 46 bin 431 liraya,

ÖTV+KDV’si gider kabul edilebilen tutar ise 990 bin liradan 1 milyon 242 bin 351 liraya çıkıyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİ

“IMEI kayıt ücretinin 45 bin 614 liradan 57 bin 241 lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor.”

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI

“Yurt dışı çıkış harcı 1000 lira olarak uygulanıyor. Yüzde 23 artması halinde 1255 liraya çıkması bekleniyor.”

SİLAH RUHSAT ÜCRETLERİ

Silah bulundurma- taşıma ve av tüfeği ruhsatları da yeniden değerleme oranı doğrultusunda yükseliyor.

Örneğin:

Silah bulundurma ruhsatı: 50 bin 565 TL → 63 bin 454 TL

Silah taşıma ruhsatı: 158 bin TL → 198 bin 517 TL

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi: 1225 TL → 1537 TL

Kart ücretleri ise bin 100 TL → bin 380 TL,

600 TL → 753 TL,

150 TL → 188,2 TL aralığında artıyor.