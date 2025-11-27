Menü Kapat
Mardin'deki aile katliamında yeni detaylar! Son görüntüleri ortaya çıktı

Mardin Kızıltepe'de 3 kişilik Kaya ailesi korkunç bir katliama kurban gitti. Sır dolu cinayetleri çözmek için kurulan özel ekip, vahşette kullanılan silahı ele geçirdi. M.C.'nin "delil karartma" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan baba Mehmet Kaya'nın son görüntüleri ortaya çıktı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 08:04
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 08:10

'in Kızıltepe ilçesinde geçtiğimiz günlerde 37 yaşındaki baba Mehmet, eşi Berna ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerde 3 kişilik Kaya ailesinin korkunç bir katliama kurban gittiği ortaya çıktı. Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları başlarından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Mardin'deki aile katliamında yeni detaylar! Son görüntüleri ortaya çıktı

SİLAH BULUNDU

Vahşete ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu özel ekip tarafından yürütülen çalışmada, olayda kullanılan ele geçirildi.

Mardin'deki aile katliamında yeni detaylar! Son görüntüleri ortaya çıktı

1 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheli M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, M.C.'nin "delil karartma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

SİLAH VE BOĞUŞMA İZİ YOK, KAPI ZORLANMAMIŞ

Cinayetin ardından polisin yaptığı olay yeri incelemesinde; silahın evde bulunmadığı ortaya çıkmış, boğuşma izine rastlanmadığı ve kapıda zorlanma olmadığı ifade edilmişti.

Mardin'deki aile katliamında yeni detaylar! Son görüntüleri ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, Mehmet Kaya’nın olaydan bir gün önce marketten alışveriş yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında Mehmet Kaya’nın markette alışveriş yaptığı, ödeme yaptıktan sonra dışarı çıktığı görüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mardin'deki aile katliamında yeni detaylar! Son görüntüleri ortaya çıktı
