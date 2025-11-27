Mardin'deki aile katliamında yeni detaylar! Son görüntüleri ortaya çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçtiğimiz günlerde 37 yaşındaki baba Mehmet, eşi Berna ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerde 3 kişilik Kaya ailesinin korkunç bir katliama kurban gittiği ortaya çıktı. Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları başlarından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

SİLAH BULUNDU

Vahşete ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu özel ekip tarafından yürütülen çalışmada, olayda kullanılan silah ele geçirildi.

1 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheli M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, M.C.'nin "delil karartma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

SİLAH VE BOĞUŞMA İZİ YOK, KAPI ZORLANMAMIŞ

Cinayetin ardından polisin yaptığı olay yeri incelemesinde; silahın evde bulunmadığı ortaya çıkmış, boğuşma izine rastlanmadığı ve kapıda zorlanma olmadığı ifade edilmişti.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, Mehmet Kaya’nın olaydan bir gün önce marketten alışveriş yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında Mehmet Kaya’nın markette alışveriş yaptığı, ödeme yaptıktan sonra dışarı çıktığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.