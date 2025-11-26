Mardin'de aile katliamı! Özel ekip kuruldu: Vahşet yeni detaylar ortaya çıktı

Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerindeki bir apartmanda baba Mehmet, anne Berna Kaya ve 5 yaşındaki çocuklarından haber alamayan komşuları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler genç çiftin evinde korkunç manzara ile karşılaştı. Anne, baba ve küçük kızın başlarından vurularak katledildiği ortaya çıktı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Yaşanan vahşetle ilgili ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayda kullanılan silah evde bulunmadığı, olay yerinde herhangi bir boğuşma izi olmadığı ve aynı zamanda kapıda da zorlama olmadığı tespit edildi. Olayın aydınlatılması için özel ekip kuruldu.

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından anne ve kızının cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Anne ve kızının cenazeleri defnedilmek üzere Van’a gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan babanın cenazesi de Mardin’in Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.