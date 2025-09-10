Kuzey Kore'de kuruluş kutlaması! Kim Jong-Un'dan nükleer ve sosyalizm vurgusu

Dünyanın en soyutlanmış ülkesi olan Kuzey Kore’nin 77. kuruluş yıl dönümü başkent Pyongyang’da düzenlenen törenle kutlandı. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, törendeki konuşmasında halka, orduya ve Ukrayna’ya karşı Rusya ile omuz omuza savaşan askerlere selam gönderdi.

Pyongyang yönetiminin sıkça önemine vurgu yaptığı "nükleer devlet statüsü"ne atıfta bulunan Kim, "Güçlü bir ülke inşa etmeye yönelik tüm çabalarımız, bugün devletimizin elde ettiği önemli statü sayesinde saygıyla hatırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle nükleer silah programından vazgeçmeyeceklerini belirten Kim, "Artık hiç kimse devletimizin değişmez statüsüne ve güvenliğine zarar veremez. Hiç kimse, refah dönemine doğru başladığımız yolculuktan bizi geri döndüremez" ifadelerine yer verdi.

KİM'DEN SOSYALİZM VURGUSU

Sürdürdükleri mücadelede tek ve en doğru yolun sosyalizm olduğunu savunan Kim, "Şimdiye kadarki tüm zaferlerimizi sosyalizmde somutlaşan adalet ve hakikat sayesinde kazandık. Güçlü bir siyasi sistem kurduk ve büyük bir ulusal güç inşa ettik. Ülkemizi hiçbir yabancı gücün eline bırakmayacağız" şeklinde konuştu.