Kuzey Kore'de kuruluş kutlaması! Kim Jong-Un'dan nükleer ve sosyalizm vurgusu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkenin 77'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törende konuşma yaptı. Kim, nükleer silah programından vazgeçmeyeceklerinin altını çizerken, "Artık hiç kimse devletimizin değişmez statüsüne ve güvenliğine zarar veremez" ifadelerine yer verdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 11:06

Dünyanın en soyutlanmış ülkesi olan ’nin 77. kuruluş yıl dönümü başkent ’da düzenlenen törenle kutlandı. Kuzey Kore Lideri , törendeki konuşmasında halka, orduya ve Ukrayna’ya karşı Rusya ile omuz omuza savaşan askerlere selam gönderdi.

Pyongyang yönetiminin sıkça önemine vurgu yaptığı "nükleer devlet statüsü"ne atıfta bulunan Kim, "Güçlü bir ülke inşa etmeye yönelik tüm çabalarımız, bugün devletimizin elde ettiği önemli statü sayesinde saygıyla hatırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle programından vazgeçmeyeceklerini belirten Kim, "Artık hiç kimse devletimizin değişmez statüsüne ve güvenliğine zarar veremez. Hiç kimse, refah dönemine doğru başladığımız yolculuktan bizi geri döndüremez" ifadelerine yer verdi.

Kuzey Kore'de kuruluş kutlaması! Kim Jong-Un'dan nükleer ve sosyalizm vurgusu

KİM'DEN SOSYALİZM VURGUSU

Sürdürdükleri mücadelede tek ve en doğru yolun sosyalizm olduğunu savunan Kim, "Şimdiye kadarki tüm zaferlerimizi sosyalizmde somutlaşan adalet ve hakikat sayesinde kazandık. Güçlü bir siyasi sistem kurduk ve büyük bir ulusal güç inşa ettik. Ülkemizi hiçbir yabancı gücün eline bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

