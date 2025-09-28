Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Kuzey Kore'den af kararı: Kim Jong-un bazı mahkumları ipten alacak

Kuzey Kore yönetimi, "ülkeye ve halka karşı işlenen suçlardan" hüküm giyen mahkumlara yönelik af çıkarma kararı aldı. Karar, iktidardaki Kore İşçi Partisi’nin (WPK) kuruluşunun 80. yıldönümü vesilesiyle alındı.

Kuzey Kore'den af kararı: Kim Jong-un bazı mahkumları ipten alacak
IHA
28.09.2025
11:27
28.09.2025
11:27

İdam ve zorla çalıştırma gibi cezalara sıkça başvurmakla eleştirilen Kuzey Kore’den dikkat çeken bir hamle geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre; Yüksek Halk Meclisi iktidardaki Kore İşçi Partisi’nin (WPK) kuruluşunun 80. yıldönümü vesilesiyle "ülkeye ve halka karşı işlenen suçlardan" hüküm giyen mahkumlara yönelik af çıkarma kararı aldı.

Kuzey Kore'den af kararı: Kim Jong-un bazı mahkumları ipten alacak

AF İÇİN TARİH BELLİ

Af kararının 1 Ekim itibariyle yürürlüğe gireceği belirtilirken, affedilen mahkumların normal yaşamlarına dönmelerine yardımcı olacak "pratik önlemler" alınacağı aktarıldı. Uzmanlar, af kararının amacının ülke lideri ’a yönelik sadakati artırmak ve ülkede yaşanan ekonomik krize yönelik tepkileri azaltmak olduğu yorumunu yaptı.

Kuzey Kore'den af kararı: Kim Jong-un bazı mahkumları ipten alacak

3 SENE SONRA BİR İLK

Önemli tarihi günlerde daha önce de af çıkaran yönetimi, son olarak 2022’nin Şubat ayında önceki lideri Kim Jong-il’in 80. doğum günü ve aynı yılın Nisan ayında ülkenin kurucusu Kim İl-sung’un 110. doğum günü vesilesiyle af kararına imza atmıştı.

#kuzey kore
#kim jong-un
#Kuzey Kore Afı
#Ekonomi Krizi
#Yüksek Halk Meclisi
#Kore İşçi Partisi
#Dünya
#Dünya
