Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında yeni gelişme! 3 kişi görevden uzaklaştırıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda; M.D.Y. (14), sınıf arkadaşı Y.C.'nin (14) tarafından öldüresiye darp edildi.
M.D.Y.'nin yerde darbedildiğini gören nöbetçi öğretmen, kavgayı ayırdıktan sonra durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.
M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirlenmesinin üzerine ambulansta yapılan müdahalenin ardından kalp sağlık ekipleri tarafından tekrar çalıştırıldı.
Ağır yaralı M.D.Y., önce Biga Devlet Hastanesi'ne ardından Çanakkale Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alındı. M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar meydana geldiği ortaya çıktı.
Çanakkale Valiliğinin dün yaptığı açıklamada, "Ayrıca, Valiliği'mizce eğitim müfettişi görevlendirilerek idari tahkikata da başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Bugün ise alınan bilgilere göre okul müdürü ve 2 yardımcısı görevden tedbiren görevden uzaklaştırıldı.