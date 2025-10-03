Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında yeni gelişme! 3 kişi görevden uzaklaştırıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda; M.D.Y. (14), sınıf arkadaşı Y.C.'nin (14) tarafından öldüresiye darp edildi.

M.D.Y.'nin yerde darbedildiğini gören nöbetçi öğretmen, kavgayı ayırdıktan sonra durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.

DARP SIRASINDA KALBİ DURMUŞ

M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirlenmesinin üzerine ambulansta yapılan müdahalenin ardından kalp sağlık ekipleri tarafından tekrar çalıştırıldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Ağır yaralı M.D.Y., önce Biga Devlet Hastanesi'ne ardından Çanakkale Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alındı. M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar meydana geldiği ortaya çıktı.

3 KİŞİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Çanakkale Valiliğinin dün yaptığı açıklamada, "Ayrıca, Valiliği'mizce eğitim müfettişi görevlendirilerek idari tahkikata da başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Bugün ise alınan bilgilere göre okul müdürü ve 2 yardımcısı görevden tedbiren görevden uzaklaştırıldı.