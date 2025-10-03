Menü Kapat
Benim Sayfam
TGRT Haber
22°
Yaşam
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında yeni gelişme! 3 kişi görevden uzaklaştırıldı

Çanakkale'de sınıf arkadaşı Y.C. tarafından darbedilen M.D.Y.'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Çocuğun sağlık durumunun hala kritik olduğu belirtilirken okul müdürü ve 2 yardımcısının tedbiren görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

'nin Biga ilçesinde bulunan Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda; M.D.Y. (14), sınıf arkadaşı Y.C.'nin (14) tarafından öldüresiye edildi.

Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında yeni gelişme! 3 kişi görevden uzaklaştırıldı

M.D.Y.'nin yerde darbedildiğini gören nöbetçi öğretmen, kavgayı ayırdıktan sonra durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.

Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında yeni gelişme! 3 kişi görevden uzaklaştırıldı

DARP SIRASINDA KALBİ DURMUŞ

M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirlenmesinin üzerine ambulansta yapılan müdahalenin ardından kalp sağlık ekipleri tarafından tekrar çalıştırıldı.

Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında yeni gelişme! 3 kişi görevden uzaklaştırıldı

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Ağır yaralı M.D.Y., önce Biga Devlet Hastanesi'ne ardından Çanakkale Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alındı. M.D.Y.'nin geçirdiği ve birçok organında hasar meydana geldiği ortaya çıktı.

Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında yeni gelişme! 3 kişi görevden uzaklaştırıldı

3 KİŞİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Çanakkale Valiliğinin dün yaptığı açıklamada, "Ayrıca, Valiliği'mizce eğitim müfettişi görevlendirilerek idari tahkikata da başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Bugün ise alınan bilgilere göre okul müdürü ve 2 yardımcısı görevden tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

