Araba kağıt gibi ikiye bölündü! Kurallara uydu hayatını kaybetti

Meram ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil, süratli bir şekilde gelen başka bir otomobile çarptı. Işıkta bekleyen araç önce direğe ve ardından ağaca çarpıp ikiye bölündü. Kazada Mevlüt Külcü olay yerinde hayatını kaybederken diğer aracın sürücüsü yaralandı.

KURALLARA UYDU HAYATINI KAYBETTİ

Saat 13.30 sıralarında Konya-Antalya çevre yolunda meydana gelen feci kazada Mevlüt Külcü (40) idaresindeki 42 BT 341 plakalı Hyundai otomobil caddede kırmızı ışıkta beklediği sırada, süratli bir şekilde gelen İsmail A. idaresindeki 42 AIT 900 plakalı Audi marka otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Mevlüt Külcü idaresindeki otomobil önce direğe sonra ağaca çarparak ikiye bölünüp hurdaya döndü. Kazada Mevlüt Külcü olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü İsmail A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin

ilk müdahalesinin ardından yaralı İsmail A., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.