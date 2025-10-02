Bolu’da D-100’de feci kaza! Preslenen araçta hayatını kaybetti

D-100 kara yolunun Saraycık köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Mesut Ekel idaresindeki otomobil, D-100 kara yolunda yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonun çarpmasıyla metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mesut Ekel, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Ekel, yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.