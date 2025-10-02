Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Samsun'da kahreden kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana genel trafik kazasında anne ve kızı hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Samsun'da iki otomobil feci şekilde çarpıştı. Kazada araçlardan birinde yolcu olarak bulunan anne ile kızı hayatını kaybetti. Yaralanan 2 sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 03:58
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 04:09

'da yürekleri yakan bir meydana geldi. Feci kaza, anne ile kızını hayattan kopardı.

YOLA GİREN OTOMOBİLE YANDAN ÇARPTI

Acı olay ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı’nda meydana geldi. Avni G. idaresindeki 55 ASV 475 plakalı otomobil, yola giriş yapmakta olan Mürsel Özer (43) yönetimindeki 55 SU 873 plakalı otomobile yandan çarptı.

Samsun'da kahreden kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti

ANNE VE KIZI ÖLDÜ, BABA YARALI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mürsel Özer ile 16 yaşındaki kızı Güllü Özer yaralanırken, sürücünün eşi Nurhan Özer olay yerinde hayatını kaybetti. baba ile kızı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Güllü Özer (16), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da kahreden kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti

Öte yandan diğer aracın sürücüsü Avni G. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da kahreden kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti
