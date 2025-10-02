Samsun'da kahreden kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti

Samsun'da yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi. Feci kaza, anne ile kızını hayattan kopardı.

YOLA GİREN OTOMOBİLE YANDAN ÇARPTI

Acı olay İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı’nda meydana geldi. Avni G. idaresindeki 55 ASV 475 plakalı otomobil, yola giriş yapmakta olan Mürsel Özer (43) yönetimindeki 55 SU 873 plakalı otomobile yandan çarptı.

ANNE VE KIZI ÖLDÜ, BABA YARALI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mürsel Özer ile 16 yaşındaki kızı Güllü Özer yaralanırken, sürücünün eşi Nurhan Özer olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı baba ile kızı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Güllü Özer (16), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan diğer aracın sürücüsü Avni G. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.