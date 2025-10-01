İki motosikletli kafa kafaya çarpıştı! Feci kaza yürek hoplattı

Mersin'in Anamur ilçesindemotosiklet kazası meydana geldi. Olay gece yarısı ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile 1207 nolu sokağın kesiştiği noktada yaşandı. Alınan bilgiye göre, Alparslan Bulut (28) idaresindeki motosikletle, Soner Bayar (46) yönetimindeki motosiklet bulvar ile sokağın kesiştiği noktada kafa kafaya çarpıştı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 2 sürücü de ağır yaralandı. Yaralılar yakında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücüler kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.