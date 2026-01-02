5 katlı binanın tepesinden arabaya ok gibi saplandı! Facianın eşiğinden dönüldü

Avcılar'da Ambarlı Mahallesi Eray Sokak'ta kopan fırtına kazaya neden oldu. 5 katlı binanın çatısındaki 6 metrelik çubuk yerinden çıkıp aşağı doğru harekete geçti. Bu sırada park halindeki bir araca ok gibi saplandı.

ARAÇTA KİMSENİN OLMAMASI SEVİNDİRDİ

Yaşanan olay sırasında, kaldırımda ve otomobilde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Binada ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobile saplanan 6 metrelik demir çubuğu keserek çıkardı.