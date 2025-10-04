Menü Kapat
 Merve Yaz

Muharrem İnce ve Ali Babacan arasında büyük kriz! Karşılıklı çok ağır ifadeler

Muharrem İnce’nin sosyal medya üzerinden Ali Babacan’a yönelik eleştirileri siyasette tansiyonu yükseltti. İnce Babacan için 'Siyaseten omurgasız' derken Babacan ise eleştirilere 'Ana muhalefet trollerinin iktidar trollerinden farkı kalmadı' sözleriyle karşılık verdi.

04.10.2025
04.10.2025
Memleket Partisi’ni kapatıp yeniden ’ye dönen , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda lideri ’ı hedef aldı.

İnce, Babacan için "Görevi boyunca dişe dokunur tek bir icraatı olmayan çapsız, siyaseten omurgasız, ahlaken müflis" ifadelerini kullandı.

İnce ayrıca, geçmişteki ekonomi politikaları ve siyasi tutumları üzerinden Babacan’a yüklenerek "Yıllarca Tayyip abisinin sözünden çıkmayan ama zayıfladığını düşündüğü anda ilk satan beceriksiz. Az kaldı millet seni de o fotoğraf karesindekileri de yüzde yüz iskonto edip sıfırlayacak!" dedi.

Muharrem İnce ve Ali Babacan arasında büyük kriz! Karşılıklı çok ağır ifadeler

“MİLLET UNUTMUYOR, HESAP GÜNÜ YAKLAŞIYOR”

İnce, Babacan’ın dünkü fotoğrafla ilgili sözlerini de hatırlatarak, "Ben gemiyi terk ettim hesap vermem diye düşünme, ayakkabı kutularından dolar çıkarken oradaydın! Hırsızlar, liyakatsizler senin imzanın olduğu kararlarda kritik kurumlara atandı. Millet unutmuyor, hesap günü yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce ve Ali Babacan arasında büyük kriz! Karşılıklı çok ağır ifadeler

"ANA MUHALEFET TROLLERİNİN İKTİDAR TROLLERİNDEN FARKI KALMADI"

Ali Babacan ise tepkisini katıldığı bir yayında dile getirdi. Fotoğraf üzerinden kendisine yöneltilen eleştirileri yanıt veren Babacan şu sözleri kullandı: "O fotoğrafa bakıp bize saldıranlar ‘Kurtuluş yok tek başına’ diyorlar ya, ana muhalefet daha da yalnızlaşır.

Muharrem İnce ve Ali Babacan arasında büyük kriz! Karşılıklı çok ağır ifadeler

Kendi bilecekleri iş. Biz iktidar trollerinden şikâyetçiydik, ana muhalefet trollerinin de iktidar trollerinden farkı kalmadı.

FOTOĞRAF KAVGASI

Tartışmanın fitilini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve bazı muhalefet liderlerinin aynı karede yer aldığı fotoğraf ateşledi.

İnce, paylaşımında bu kareyi işaret ederek, "Bu fotoğrafa baktığınızda seçim sürecindeki itirazlarımı, isyanımı, verdiğiniz oyların kimlere gittiğini anladığınızı düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

