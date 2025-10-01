Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Mecliste yeni yasama yılı başladı! Numan Kurtulmuş'tan önemli mesajlar

TBMM yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra yeni yasama yılına bugün başlıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı konuşmada çok önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş'un ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da genel kurula hitap etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mecliste yeni yasama yılı başladı! Numan Kurtulmuş'tan önemli mesajlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 07:59
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 19:51

Meclis yeni yasama yılına başladı. TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılışı kapsamında Meclis Başkanı başkanlığında toplandı.

Mecliste yeni yasama yılı başladı! Numan Kurtulmuş'tan önemli mesajlar

"TÜRKİYE'DE KARDEŞLİK SONUNA KADAR HAKİM OLACAKTIR"

Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

"TBMM yasama faaliyetlerinin yanı sıra millet adına denetim fonksiyonunu yerine getiren demokrasi platformudur. İsrail bölgemize açık saldırı yapıyor. TBMM buna karşı her zaman bir arada durmuştur. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu terörü tamamen ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalardır. Komisyona katkı sunan siyasi partilere teşekkür ediyorum. Artık milletin ayağına vurulmuş olan pranga tarihe karışacak. Hiç şüphem yok ki başaracağız ve Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacaktır."

Mecliste yeni yasama yılı başladı! Numan Kurtulmuş'tan önemli mesajlar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı da TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı. Açılış toplantısında genel kurula hitap eden Erdoğan, iç ve dış politikalarının yanı sıra Gazze'de yaşanan insani krize de dikkat çekti.

Mecliste yeni yasama yılı başladı! Numan Kurtulmuş'tan önemli mesajlar

2 PARTİDEN BOYKOT KARARI

Öte yandan 2 partiden kararı geldi. Cumhuriyet Halk Partisi () yönetimi, son dönemde yaşanan belediye başkanları ve partilerine yönelik operasyonlara tepki olarak özel oturuma katılmama kararı aldı. CHP'li milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamayacak ve konuşmasını dinlemeyecek.

Mecliste yeni yasama yılı başladı! Numan Kurtulmuş'tan önemli mesajlar

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan da açılış törenine katılmayacaklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Meclis'te işçilerin sesi olmaya devam edeceklerini söyleyen Aslan, hükümeti protesto etmek amacıyla boykot kararı aldıklarını belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TBMM yeni yasama yılına 5G internetle giriyor: Baz istasyonu kuruldu
ETİKETLER
#chp
#recep tayyip erdoğan
#tbmm
#numan kurtulmuş
#boykot
#Meclis Açılışı
#Emep
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.