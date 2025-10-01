Mecliste yeni yasama yılı başladı! Numan Kurtulmuş'tan önemli mesajlar

Meclis yeni yasama yılına başladı. TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılışı kapsamında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

"TÜRKİYE'DE KARDEŞLİK SONUNA KADAR HAKİM OLACAKTIR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

"TBMM yasama faaliyetlerinin yanı sıra millet adına denetim fonksiyonunu yerine getiren demokrasi platformudur. İsrail bölgemize açık saldırı yapıyor. TBMM buna karşı her zaman bir arada durmuştur. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu terörü tamamen ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalardır. Komisyona katkı sunan siyasi partilere teşekkür ediyorum. Artık milletin ayağına vurulmuş olan pranga tarihe karışacak. Hiç şüphem yok ki başaracağız ve Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacaktır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı. Açılış toplantısında genel kurula hitap eden Erdoğan, iç ve dış politikalarının yanı sıra Gazze'de yaşanan insani krize de dikkat çekti.

2 PARTİDEN BOYKOT KARARI

Öte yandan 2 partiden boykot kararı geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi, son dönemde yaşanan belediye başkanları ve partilerine yönelik operasyonlara tepki olarak özel oturuma katılmama kararı aldı. CHP'li milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamayacak ve konuşmasını dinlemeyecek.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan da açılış törenine katılmayacaklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Meclis'te işçilerin sesi olmaya devam edeceklerini söyleyen Aslan, hükümeti protesto etmek amacıyla boykot kararı aldıklarını belirtti.