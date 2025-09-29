Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
TBMM yeni yasama yılına 5G internetle giriyor: Baz istasyonu kuruldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi personelleri ve milletvekilleri yeni yasama yılında 5G hızında internet bağlantısı kullanacak. Ziyaretçi Kabul Salonu üstüne 5G baz istasyonu kuruldu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2025
11:12
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
11:12

'nin yolculuğunda büyük önem taşıyan teknolojisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde () kullanıma sunuluyor. Meclis personelleri ve milletvekilleri yeni yasama yılında 5G hızında internet bağlantısını kullanacak.

Ülke genelinde hizmete sunulmaya başlaması için çalışmalarda son aşamaya gelinen 5G teknolojisinin pilot uygulaması TBMM'de de yapıldı.

TBMM yeni yasama yılına 5G internetle giriyor: Baz istasyonu kuruldu

TBMM'YE 5G BAZ İSTASYONU KURULDU

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu () tarafından işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisine yönelik test-deneme izinlerinin verilmesinin ardından hız kazanan çalışmalar kapsamında TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu üstüne 5G baz istasyonu kuruldu.

5G teknolojisine geçiş için çalışmalarını hızlandıran bazı operatörler, TBMM'de kullanıcılarına 5G deneyimini yaşattı. TBMM'de milletvekilleri ve Meclis personelinin deneyimine sunulan 5G teknolojisiyle ilgili olumlu geri dönüşler alındı.

TBMM yeni yasama yılına 5G internetle giriyor: Baz istasyonu kuruldu

TBMM yerleşkesi içinde hızlı ve kesintisiz internet ihtiyacını karşılayan 5G deneyimi, kullanıcılara ek ücret de getirmiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM'de test deneme sürecinin başladığını duyurmuştu.

