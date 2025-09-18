Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Turkcell’den TEKNOFEST’te 5G ile kıtalararası otonom sürüş

Türkiye 5G teknolojisi için gün sayarken Turkcell, İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST’te kıtalararası bir demo gösterimine imza attı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Turkcell’den TEKNOFEST’te 5G ile kıtalararası otonom sürüş
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 15:14

Gebze Kampüsü’ndeki elektrikli ve yerli otonom araç, ile başarıyla kontrol edildi. Demo gösteriminin, ’in 5G hazırlıklarında geldiği noktayı ve 5G’nin vadettiği olanakları sergilediğine işaret eden Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç şunları söyledi: “5G, Türkiye’nin dijital ekonomisini büyütecek stratejik bir kaldıraç rolü üstlenecek. Verimliliği artıracak, yeni iş modellerini mümkün kılacak ve ülkemizi bölgesel dijital üs konumuna taşıyacak. Turkcell olarak, stadyumlardan havalimanlarına kadar halka açık alanlarda, bu teknolojiyi günlük yaşamın bir parçası haline getiriyoruz. 30 yılı aşan birikimimiz, stratejik iş birliklerimiz ve güçlü insan kaynağımızla 5G’ye hazırız. 5G denildiğinde de akla gelen ilk operatör Turkcell olacak.”

Turkcell, dünyanın en büyük festivali kapsamında bir ilke daha imza attı. TÜBİTAK’ın Gebze Kampüsü’ndeki yerli ve %100 elektrikli otonom araç, Atatürk Havalimanı’nda yer alan Turkcell standından başarıyla kontrol edildi.

Turkcell’in TEKNOFEST 2024’te düzenlediği demo gösterimde, Kocaeli’nde bulunan bir iş makinası, Adana’daki Turkcell standından, Türkiye’de ilk defa uzaktan kontrol edilmişti. Bu Mayıs ayında ise KKTC’de düzenlenen TEKNOFEST’te de bir başka ilke daha imza atarak karadan denize ilk 5G denemesini başarıyla gerçekleştirmişti.

Turkcell’den TEKNOFEST’te 5G ile kıtalararası otonom sürüş

“5G, Türkiye’nin dijital ekonomisini büyütecek stratejik bir kaldıraç”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, söz konusu demo gösteriminin, 5G’nin sağladığı hız, güvenlik ve verimliliği gösterdiğine işaret ederek şunları söyledi: “5G sadece bir hız artışı değil; tüm iş kollarında ve hayatın her alanında dönüştürücü etki yaratacak bir teknoloji. Sanayi, ulaşım, sağlık, eğitim ve akıllı şehirlerde köklü bir dönüşümü mümkün kılarken dijitalleşmede yeni bir çağ açıyor. Gerek iletişimde gerekse de ulaşımda yeni bir dönemi müjdeliyor. Otonom araçlar, nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zekâ uygulamaları, yaşantımızın rutin birer parçası haline gelecek.”

5G’nin aynı zamanda Türkiye’nin dijital ekonomisini büyütecek stratejik bir kaldıraç olarak verimliliği artıracağını belirten Genel Müdür Koç, “Bu yeni nesil iletişim teknolojisi, yeni iş modellerini mümkün kılacak ve ülkemizi bölgesel dijital üs konumuna taşıyacak. Turkcell olarak, Türkiye’nin 5G’ye geçişinde öncü rol üstleniyoruz. TÜBİTAK iş birliğiyle, yeni nesil teknolojilerin toplumla buluşma noktası TEKNOFEST’te gerçekleştirdiğimiz deneme, Turkcell’in 5G’ye ne denli hazır olduğunun bir göstergesi. Turkcell olarak; stadyumlardan havalimanlarına kadar halka açık alanlarda 5G deneyimi yaşatarak bu teknolojiyi günlük hayatın bir parçası haline getiriyoruz. Stratejik iş birliklerimiz, güçlü insan kaynağımız ve 30 yılı aşan birikimimizle bu teknolojiyi halkımıza sunmak için gün sayıyoruz” dedi.

“5G denilince akla gelen ilk operatör Turkcell olacak”

Turkcell’in 5G alanındaki hazırlık ve yatırımlarına da değinen Dr. Ali Taha Koç şöyle devam etti: “5G teknolojisi, tam anlamıyla 1 Nisan 2026 itibarıyla hayatımıza girecek. Kurulduğumuz günden beri, ülkemize 28 milyar doları aşkın yatırım yaptık. Bu yatırımların önemli bir kısmı, mobil altyapımızı güçlendirmek ve yeni teknolojilere hazırlık için kullanıldı. Türkiye’nin en çok mobil altyapı yatırımı yapan ve en geniş baz istasyonu ağına sahip operatörüyüz. 4.5G altyapımızın 5G’ye dönüşümü için çalışmalarımızı tamamladık. Şebekemizin büyük bölümünü modernize ettik. Yeni nesil baz istasyonlarının şebekemize entegrasyonunu sağladık. Altyapı ve regülasyon hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. En geniş baz istasyonu ağı, artan fiberleşme oranı ve yapay zekâ destekli şebeke mimarimizle gerek teknik gerekse de finansal olarak 5G’ye hazırız. 2G, 3G ve 4.5G’de olduğu gibi 5G’de de standartları biz belirleyeceğiz. 5G denince akla gelen ilk operatör yine Turkcell olacak.”

5G ile uzaktan sür, puanları topla

Turkcell’in 17-21 Eylül arasında düzenlenen TEKNOFEST 2025 İstanbul kapsamındaki etkinlikleri bununla da sınırlı değil. Etkinliğe özel geliştirilen yarışma konsepti ile 5G bağlantılı otonom aracın sürüş parkuruna sanal hedefler konumlandı. 5G bağlantısı ile aracı kontrol eden yarışmacılar, manevralar yaparak bu hedef noktalardaki puanları toplamaya çalışıyor. TÜBİTAK BİLGEM ekibi tarafından araç üzerinde geliştirilen LİDAR destekli 3D canlı haritalama özelliği de Turkcell 5G teknolojisi sayesinde gerçek zamanlı şekilde deneyimleniyor. Ayrıca bu yıl Turkcell’in öncülüğünde ilk kez gerçekleştirilen 5G Konumlandırma Yarışması’nda ödül alan ekiplere ödülleri de yine TEKNOFEST kapsamında verilecek.

ETİKETLER
#Teknoloji
#teknofest
#tübitak
#turkcell
#5g
#Otonom Araç
#Dijital Ekonomi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.