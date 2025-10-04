Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kaman dünyaya açılıyor: Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırşehir'de konuştu. Güçlü ulaşım altyapısının, ekonomik kalkınmanın, ticaretin ve turizmin temel taşı olduğunu belirten Uraloğlu, yapılan her yolun, köprünün Kaman'ın cevizini, balını ve kültürel hazinelerini Türkiye'ye ve dünyaya taşıyan bir bağ olduğunu ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kaman dünyaya açılıyor: Bakan Uraloğlu duyurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 14:09

ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti hükümetleri ve Cumhur İttifakı olarak her zaman üreticimizin, çiftçimizin ve girişimcimizin yanındayız." dedi. Bakan Uraloğlu, 'in Kaman ilçesinde düzenlenen Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışında, ilçenin, Ahilik geleneğinin izlerini taşıyan Kırşehir'in en kıymetli merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

Kaman dünyaya açılıyor: Bakan Uraloğlu duyurdu

Uraloğlu, son 23 yılda Kırşehir'in ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 19 milyar lira yatırım yaptıklarını, 2002'de sadece 20 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 197 kilometreye çıkardıklarını, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 5 kilometreden 145 kilometreye ulaştırdıklarını anlattı.

ŞEHİRLERİ YAKINLAŞTIRAN YATIRIM

Ankara-Niğde Otoyolu ile Kırşehir'i Ankara'ya ve Akdeniz'e otoyol konforuyla bağladıklarını dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti: "Kırşehir-Kırıkkale-Ankara yolu ve Kırşehir-Kayseri yolunu bölünmüş yol olarak tamamladık. Kaman'ı da bu yatırımların kalbine yerleştirdik. Kırşehir-Kaman-Ankara yolunu bölünmüş yol olarak tamamlayarak Kaman'ı başkentimize daha hızlı ve güvenli bir şekilde bağladık. Kaman Çevre Yolu ile ilçe trafiğini rahatlattık, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırdık. Yine, Kırşehir Çevre Yolu ve Kırşehir'i Nevşehir'e Kapadokya Havalimanı'na bağlayacak Tuzköy-Kesikköprü yolu gibi önemli projelerimize devam ediyoruz. Mucur-Karahasanlı yolunu da yatırım programımıza aldık ve çalışmalarına önümüzdeki süreçte başlayacağız."

Kaman dünyaya açılıyor: Bakan Uraloğlu duyurdu

Uraloğlu, bölgenin bağlantılarını güçlendirerek Kaman'ın ürünlerini daha hızlı bir şekilde Türkiye'ye ve dünyaya ulaştıracaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti hükümetleri ve Cumhur İttifakı olarak her zaman üreticimizin, çiftçimizin ve girişimcimizin yanındayız. Sizler, bu bereketli topraklardan aldığınız ilhamla üretmeye devam edin, bizler Kaman'ın potansiyelini dünyaya taşımak için durmaksızın çalışacağız." diye konuştu.

BAKAN URALOĞLU'NA FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI VERİLDİ

Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, katkı ve destekleri için teşekkür ettiği Bakan Uraloğlu'na "fahri hemşehrilik beratı" takdim etti. Bakan Uraloğlu, "Değerli kardeşlerim, hediye bir insanın ihtiyacı olduğunda verilmez, gönülden coştuğu zaman hediye verilir. Ben çok hediye aldım, Allah razı olsun, çam sakızı çoban armağanı. Şimdiye kadar bir hemşehrilik beratı almamıştım. Bu benim için ilk, Allah razı olsun, onun için de özellikle teşekkür ediyorum." dedi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve Kaman Belediye Başkanı Demirci'nin de konuştuğu programda, Dadaloğlu Millet Bahçesi, Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Doktor Devlet Bahçeli Parkı ve Kadın Girişimciler Kooperatifi'nin de açılışları yapıldı. Öte yandan Bakan Uraloğlu, Kırşehir programı öncesi Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Tadım Kavşağı'nda incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Faizsiz kredi çektiğini sandı! Hayatının şokunu yaşadı
Tapuda 65 yaş krizi! Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden net açıklama geldi
ETİKETLER
#kırşehir
#yatırımlar
#ulaştırma
#altyapı
#Kaman
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.