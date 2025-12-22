Menü Kapat
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Emrullah Erdinç kimdir neden gözaltına alındı? Uyuşturucu soruşturması

Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklanmasının ardından gazeteci Emrullah Erdinç de deliller ışığında ifadesine başvurulmak için gözaltına alındı. Emrullah Erdinç’in kariyeri haberlerle birlikte merak edilmeye başlandı.

Emrullah Erdinç kimdir neden gözaltına alındı? Uyuşturucu soruşturması
|
22.12.2025
saat ikonu 23:26
|
22.12.2025
saat ikonu 23:26

İstanbul’da ünlülere ve medya mensuplarına yönelik sürdürülen kapsamında, .

Erdinç'in, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

Erdinç'in hangi soruşturma kapsamında gözaltında olduğu konusunda resmî merciler tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Emrullah Erdinç kimdir neden gözaltına alındı? Uyuşturucu soruşturması

EMRULLAH ERDİNÇ KİMDİR?

1977 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Emrullah Erdinç, gazetecilik kariyerine 1996 yılında Günaydın gazetesinde başlangıç yaptı.

Emrullah Erdinç, 2018-2023 yılları arasında Kanal D Haber Müdürlüğü görevini yürüttü.

Emrullah Erdinç kimdir neden gözaltına alındı? Uyuşturucu soruşturması

Emrullah Erdinç, uyuşturucu operasyonunda tutuklanan eski HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un yönetiminde HaberTürk TV’de program hazırlıyordu.

Emrullah Erdinç, evli olup bir çocuk sahibidir.

