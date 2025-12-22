Emrullah Erdinç kimdir neden gözaltına alındı? Uyuşturucu soruşturması

İstanbul’da ünlülere ve medya mensuplarına yönelik sürdürülen uyuşturucu operasyonu kapsamında, gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı.

Erdinç'in, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

Erdinç'in hangi soruşturma kapsamında gözaltında olduğu konusunda resmî merciler tarafından henüz açıklama yapılmadı.

EMRULLAH ERDİNÇ KİMDİR?

1977 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Emrullah Erdinç, gazetecilik kariyerine 1996 yılında Günaydın gazetesinde başlangıç yaptı.

Emrullah Erdinç, 2018-2023 yılları arasında Kanal D Haber Müdürlüğü görevini yürüttü.

Emrullah Erdinç, uyuşturucu operasyonunda tutuklanan eski HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un yönetiminde HaberTürk TV’de program hazırlıyordu.

Emrullah Erdinç, evli olup bir çocuk sahibidir.