Mısır Zimbabve maçı nereden izlenir, hangi kanalda? 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan başlıyor

2025 Afrika Uluslar Kupası B Grubu 1. hafta maçları kapsamında bugün Mısır ile Zimbabve karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Mısır - Zimbabve maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta oynanacağı merak ediliyor.

MISIR - ZİMBABVE MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Fas'ın Agadir şehrinde bulunan Adrar Stadyumu'nda oynanacak olan Mısır - Zimbabve maçı açıklanan bilgilere göre Exxen platformu üzerinden yayınlanacak. Karşılaşmada 3 puan alan takım gruplardan çıkma yolunda büyük bir avantaj elde edecek.

2025 Afrika Uluslar Kupası grup etabında sadece son sırada yer alan takımlar turnuvaya veda edecek.

MISIR - ZİMBABVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Afrika Uluslar Kupası B Grubu 1. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Mısır - Zimbabve maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Senegal Futbol Federasyonu'ndan hakem Issa Sy yönetecek.

MISIR - ZİMBABVE MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Mısır - Zimbabve maçında Mohammed Salah ve Omar Marmoush'un ilk 11 başlaması bekleniyor. Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Mısır: Shenawy, Hamdi, İbrahim, Rabia, Hany, Zizo, Attia, Fathy, Salah, Marmoush, Trezeguet

Zimbabve: Chipezeze, Garananga, Hadebe, Murwira, Lunga, Musona, Fabish, Nakamba, Chirewa, Dube, Maswanhise