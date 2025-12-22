Menü Kapat
Mısır Zimbabve maçı nereden izlenir, hangi kanalda? 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan başlıyor

Mısır Zimbabve maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündem oldu. 2025 Afrika Uluslar Kupası karşılaşmaları kapsamında bugün Mısır ile Zimbabve karşı karşıya gelecek. Liverpool'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Mohammed Salah'ın ilk 11 başlaması beklenen karşılaşmaya geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Mısır - Zimbabve maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

2025 Afrika Uluslar Kupası B Grubu 1. hafta maçları kapsamında bugün ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Mısır - Zimbabve maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta oynanacağı merak ediliyor.

MISIR - ZİMBABVE MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Fas'ın Agadir şehrinde bulunan Adrar Stadyumu'nda oynanacak olan Mısır - Zimbabve maçı açıklanan bilgilere göre platformu üzerinden yayınlanacak. Karşılaşmada 3 puan alan takım gruplardan çıkma yolunda büyük bir avantaj elde edecek.

2025 Afrika Uluslar Kupası grup etabında sadece son sırada yer alan takımlar turnuvaya veda edecek.

MISIR - ZİMBABVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Afrika Uluslar Kupası B Grubu 1. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Mısır - Zimbabve maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Senegal Federasyonu'ndan hakem Issa Sy yönetecek.

MISIR - ZİMBABVE MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Mısır - Zimbabve maçında Mohammed Salah ve Omar Marmoush'un ilk 11 başlaması bekleniyor. Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Mısır: Shenawy, Hamdi, İbrahim, Rabia, Hany, Zizo, Attia, Fathy, Salah, Marmoush, Trezeguet

Zimbabve: Chipezeze, Garananga, Hadebe, Murwira, Lunga, Musona, Fabish, Nakamba, Chirewa, Dube, Maswanhise

