Alina Boz'un eşi Umut Evirgen gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında Alina Boz'un eşi Umut Evirgen'in de gözaltına alındığı öğrenildi. Fuat Uğur'un TGRT Haber ekranlarında canlı yayınlanan Medya Kritik programında yaptığı açıklamaya göre Evirgen'in dosyada adı geçen 'Kütüphane' isimli mekanın eski sahibi ayrıca, 'Gizli Kalsın' isimli başka bir gece kulübünün de işletmecisi olduğu öğrenildi.

EŞİNİN PROGRAMINI İZLERKEN GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaşımına göre, Evirgen’in eşi Alina Boz’un başrol oynadığı “Palamut Zamanı” oyununu izlemek için gittiği Zorlu PSM’de gözaltına alındığı öğrenildi.