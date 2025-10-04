Menü Kapat
19°
 Burak Ayaydın

Okan Buruk’ta menajerlik süreci: Galatasaray’ın hocasına Avrupa’dan kanca!

Galatasaray’da Okan Buruk için flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray’ın başarılı teknik direktörüne, an itibarıyla menajerler tarafından Avrupa’daki süreç aktarıldı.

Okan Buruk’ta menajerlik süreci: Galatasaray’ın hocasına Avrupa’dan kanca!
Burak Ayaydın
04.10.2025
04.10.2025
Teknik Direktörü , menajerler aracılığıyla gelişmesini öğrendi. Halihazırda uzun süredir Galatasaray’da çalışan Okan Buruk’a, İtalya’dan ciddi bir ilgi olduğu belirtildi.

GALATASARAY’DA OKAN BURUK’A İTALYA KANCASI

Galatasaray kariyerinde pek çok kupa kazanan ve Süper Lig devi öncesinde de şampiyonluklar yaşayan Okan Buruk, İtalya ekipleri için ciddi bir aday haline geldi! Menajerler aracılığıyla Okan Buruk’un ’ya yaklaşımının gözetildiği dönemde; temsilcileri, Okan Buruk’un ciddi bir şansı hak ettiğini düşünüyor.

Okan Buruk’ta menajerlik süreci: Galatasaray’ın hocasına Avrupa’dan kanca!

GALATASARAY’DA OKAN BURUK İÇİN İTALYA ZİRVESİ

İtalya’nın üst sıraları hedefleyen takımlarının Okan Buruk için planlamalar yürüttüğü süreçte, başarılı hocanın şu an için önceliği Galatasaray olarak görülüyor ve en azından sezon sonuna kadar sürpriz bir hamlenin gerçekleşmesi beklenmiyor.

Okan Buruk’ta menajerlik süreci: Galatasaray’ın hocasına Avrupa’dan kanca!

GALATASARAY’DA OKAN BURUK İÇİN ZORLU AVRUPA SINAVI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool zaferi öncesinde taraftarlarca çok eleştirilmiş ve Avrupa’daki kötü sonuçların devam etmesi durumunda kulüpten gönderilmesi istenmişti.

Okan Buruk’ta menajerlik süreci: Galatasaray’ın hocasına Avrupa’dan kanca!

OKAN BURUK’UN GALATASARAY KARNESİ

2022 yazında Galatasaray’a imza atan Okan Buruk, bugüne kadar Süper Lig deviyle 160 karşılaşmaya çıkmış ve maç başına 2.37 puan ortalaması tutturmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

OKAN BURUK'UN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYORDU?
Başarılı teknik direktör, 2026 yazıyla birlikte serbest kalıyor.
TGRT Haber
