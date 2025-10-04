Menü Kapat
Editor
 04.10.2025

Nihat Kahveci'den Galatasaray için çarpıcı tespit: "Victor Osimhen sıkıntılı"

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası Nihat Kahveci'den kritik analizler geldi. Eski futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında derbiyi değerlendirdi ve Victor Osimhen'e dikkat çekti.

Nihat Kahveci'den Galatasaray için çarpıcı tespit:
Haber Merkezi
04.10.2025
05.10.2025
Nihat Kahveci, derbiye dair çarpıcı yorumlarda bulundu. Özellikle 'e odaklanan Nihat Kahveci, derbideki süreçle birlikte farklı bir sıkıntı olduğuna dikkat çekti.

Nihat Kahveci'den Galatasaray için çarpıcı tespit: "Victor Osimhen sıkıntılı"

NİHAT KAHVECİ'DEN DERBİ SONRASI ÇARPICI TESPİTLER

"Galatasaray topa sahip oldu ama hiçbir şey üretmedi. Barış Alper Yılmaz enteresan bir şekilde sanki ilk kez maça çıkan bir futbolcu gibiydi. Potansiyelli şutları ıskaladı, kötü şutlar attı. İşin içinde yoktu, Yunus Akgün yoktu. Osimhen'de ise bilmiyorum ne sıkıntı var, çok agresif sahanın içinde! Yine bugün çok koştu, mücadele etti. Emirhan'a doğru bir ayak savurma var, ben tekrarını niye göremiyorum! Kırmızı kart olabilecek bir pozisyon o. Eğer bu sağ ayağı sallayıp bilerek vurduysa, VAR çağırsa kırmızı verebilir. Sonrasında boğazlama var karşılıklı. Bak sarı kesin ama şu tekrarını izleyelim ya! Yunus Akgün'ü bir daha böyle bulamazsın, Barış Alper'i bu kadar kötü belki göremezsin, Osimhen mücadele ediyor ama onu iyi tutmuşsun; böyle bir Galatasaray'ı bulmuşsun topu onlara veriyorsun. Sen topla oynayacaksın ki pozisyonlar üret. İşin bu tarafında Beşiktaş sınıfta kaldı. Ayrıca da İlkay Gündoğan bence Torreira'yla beraber Galatasaray'ın en iyi oyuncusuydu. Singo sakatlandı, Davinson kırmızı kart gördü; bence Galatasaray sonuç olarak bugün kârlıydı. Çok mutsuz değildirler."

Nihat Kahveci'den Galatasaray için çarpıcı tespit: "Victor Osimhen sıkıntılı"

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP AŞAMASINDA KAÇ MAÇI KALDI?
Temsilcimiz, grup etabında 6 maça daha çıkacak ve toplamda 8 karşılaşma gerçekleştirmiş olacak.
Serdar Ali Çelikler'den derbi çıkışı: Sergen Yalçın'a da Okan Buruk'a da mesaj verdi!
Okan Buruk’ta menajerlik süreci: Galatasaray’ın hocasına Avrupa’dan kanca!
ETİKETLER
#victor osimhen
#Beşiktaş Galatasaray Derbisi
#nihat kahveci
#Futbol
