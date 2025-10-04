Nihat Kahveci'den Galatasaray için çarpıcı tespit: "Victor Osimhen sıkıntılı"

Nihat Kahveci, derbiye dair çarpıcı yorumlarda bulundu. Özellikle Victor Osimhen'e odaklanan Nihat Kahveci, derbideki süreçle birlikte farklı bir sıkıntı olduğuna dikkat çekti.

NİHAT KAHVECİ'DEN DERBİ SONRASI ÇARPICI TESPİTLER

"Galatasaray topa sahip oldu ama hiçbir şey üretmedi. Barış Alper Yılmaz enteresan bir şekilde sanki ilk kez maça çıkan bir futbolcu gibiydi. Potansiyelli şutları ıskaladı, kötü şutlar attı. İşin içinde yoktu, Yunus Akgün yoktu. Osimhen'de ise bilmiyorum ne sıkıntı var, çok agresif sahanın içinde! Yine bugün çok koştu, mücadele etti. Emirhan'a doğru bir ayak savurma var, ben tekrarını niye göremiyorum! Kırmızı kart olabilecek bir pozisyon o. Eğer bu sağ ayağı sallayıp bilerek vurduysa, VAR çağırsa kırmızı verebilir. Sonrasında boğazlama var karşılıklı. Bak sarı kesin ama şu tekrarını izleyelim ya! Yunus Akgün'ü bir daha böyle bulamazsın, Barış Alper'i bu kadar kötü belki göremezsin, Osimhen mücadele ediyor ama onu iyi tutmuşsun; böyle bir Galatasaray'ı bulmuşsun topu onlara veriyorsun. Sen topla oynayacaksın ki pozisyonlar üret. İşin bu tarafında Beşiktaş sınıfta kaldı. Ayrıca da İlkay Gündoğan bence Torreira'yla beraber Galatasaray'ın en iyi oyuncusuydu. Singo sakatlandı, Davinson kırmızı kart gördü; bence Galatasaray sonuç olarak bugün kârlıydı. Çok mutsuz değildirler."