 Burak Ayaydın

Galatasaray'da yıldız oyuncunun bileti kesildi: Derbide tartışma konusu olmuştu!

Galatasaray'da Leroy Sane ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray yönetimi, istediği performansı alamadığı Leroy Sane için George Gardi ile temas kurdu.

'da ayrılığı için planlamalar başladı. Bayern Münih'ten fırsat transferi olarak kadroya katılan Leroy Sane için an itibarıyla sürpriz bir hamle devreye girdi ve George Gardi gündeme geldi.

GALATASARAY'DA BÜYÜK SÜRPRİZ: LEROY SANE AYRILIĞI!

Galatasaray'ın transfer zirvesinden sürpriz bir karar çıktı! Halihazırdaki Leroy Sane performansından memnun olmayan ve önemli bir yatırımın boşa çıkmasını istemeyen Galatasaray yönetimi, George Gardi ile temas kurdu. Esasen ise Galatasaray, ünlü menajer aracılığıyla Leroy Sane'yi Suudi Arabistan pazarına sunmak istiyor ve dev ayrılıktan kârlı çıkmayı tasarlıyor.

Galatasaray'da yıldız oyuncunun bileti kesildi: Derbide tartışma konusu olmuştu!

GALATASARAY'DAN SUUDİ ARABİSTAN'A LEROY SANE TRANSFERİ

Galatasaray'ın önemli bir yıldız olarak kadrosuna kattığı Leroy Sane, son maçlarda yedek kalmış ve derbide ilk 11 başlamamasıyla da ayrıca tartışma konusu olmuştu! Süreçten hareketle Leroy Sane'nin gidişatı tüm camiada soru işaretlerine sebep olurken, diğer tarafta ise George Gardi ile birlikte Suudi Arabistan kritiği başlatıldı ve gelecek yaz dönemi için ayrılık konusu gündeme alındı.

GALATASARAY'DA LEROY SANE'NİN KONTRATI

29 yaşındaki yıldız hücumcuyla 2028 yazına kadar sözleşme imzalayan Galatasaray, Leroy Sane ile ciddi bir imza parası ve yüksek maaş karşılığında anlaşmıştı. An itibarıyla ise Süper Lig devinin, yüksek bonservis geliriyle birlikte Leroy Sane'ye ilk fırsatta veda etmesi bekleniyor.

GALATASARAY'DA LEROY SANE'NİN PERFORMANSI

Galatasaray'a geldiğinden bu yana 9 maça çıkan Leroy Sane, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da Alman yıldız, bu müsabakalardaki top kayıplarıyla ayrıca dikkat çekmiş ve eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

LEROY SANE'NİN BONSERVİSİ NE KADAR?
Yıldız hücumcunun güncel piyasa değeri, 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.
