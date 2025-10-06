Antalyaspor'un eski golcüsü Haji Wright parlıyor: Frank Lampard kazanıyor!

İngiltere Championship'teki Frank Lampard ve Haji Wright iş birliği, Coventry City için unutulmaz zaferler getirmeye başladı. Ayrıca da Antalyaspor günlerinden sonra son dönemde yeniden form yakalayan Haji Wright, Frank Lampard yönetimindeki Coventry City ile gol krallığına aday oldu.

HAJI WRIGHT ATIYOR FRANK LAMPARD KAZANIYOR!

Frank Lampard'ın çalıştırdığı Coventry City; İngiltere Championship'te liderliğe yükselirken, Haji Wright da bu süreçte 9 maça çıktı ve 8 kez fileleri havalandırdı! Halihazırda ligin gol kralı da olan yetenekli forvet, Frank Lampard'ın takımının zirveyi görmesinde büyük pay sahibi oldu.

FRANK LAMPARD VE COVENTRY CITY FIRTINASI!

2025-26 sezonunda 11 resmi maça çıkan Coventry City, bu dönemde 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. İlave olarak da Frank Lampard'ın öğrencileri; sürpriz niteliğindeki tek mağlubiyetini, Lig Kupası maçında Millwall'a 2-1 yenilerek yaşadı. Son olarak da Championship lideri Coventry City, son 3 maçında tam 12 kez fileleri sarstı ve kalesinde hiç gol görmedi.

HAJI WRIGHT VE ANTALYASPOR PERFORMANSI

2023 yazında 9 milyon Euro bedelle Antalyaspor'dan ayrılan yetenekli forvet, Akdeniz ekibinde toplam 64 maça çıkmış ve 31 gol ile 5 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.