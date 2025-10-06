Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 06.10.2025

Antalyaspor'un eski golcüsü Haji Wright parlıyor: Frank Lampard kazanıyor!

Antalyaspor'dan Coventry City'ye transfer olan ve sakatlığının ardından yeniden form yakalayan Haji Wright, golleriyle Frank Lampard'ın başarısındaki başrol isimlerden biri olmuş durumda. Esasen ise Coventry City, an itibarıyla İngiltere Championship'te liderliğe yükseldi.

Antalyaspor'un eski golcüsü Haji Wright parlıyor: Frank Lampard kazanıyor!
'teki Frank Lampard ve iş birliği, için unutulmaz zaferler getirmeye başladı. Ayrıca da günlerinden sonra son dönemde yeniden form yakalayan Haji Wright, Frank Lampard yönetimindeki Coventry City ile gol krallığına aday oldu.

Antalyaspor'un eski golcüsü Haji Wright parlıyor: Frank Lampard kazanıyor!

HAJI WRIGHT ATIYOR FRANK LAMPARD KAZANIYOR!

Frank Lampard'ın çalıştırdığı Coventry City; İngiltere 'te liderliğe yükselirken, Haji Wright da bu süreçte 9 maça çıktı ve 8 kez fileleri havalandırdı! Halihazırda ligin da olan yetenekli forvet, Frank Lampard'ın takımının zirveyi görmesinde büyük pay sahibi oldu.

Antalyaspor'un eski golcüsü Haji Wright parlıyor: Frank Lampard kazanıyor!

FRANK LAMPARD VE COVENTRY CITY FIRTINASI!

2025-26 sezonunda 11 resmi maça çıkan Coventry City, bu dönemde 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. İlave olarak da Frank Lampard'ın öğrencileri; sürpriz niteliğindeki tek mağlubiyetini, Lig Kupası maçında Millwall'a 2-1 yenilerek yaşadı. Son olarak da Championship lideri Coventry City, son 3 maçında tam 12 kez fileleri sarstı ve kalesinde hiç gol görmedi.

Antalyaspor'un eski golcüsü Haji Wright parlıyor: Frank Lampard kazanıyor!

HAJI WRIGHT VE ANTALYASPOR PERFORMANSI

2023 yazında 9 milyon Euro bedelle Antalyaspor'dan ayrılan yetenekli forvet, Akdeniz ekibinde toplam 64 maça çıkmış ve 31 gol ile 5 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Antalyaspor'un eski golcüsü Haji Wright parlıyor: Frank Lampard kazanıyor!

Sıkça Sorulan Sorular

FRANK LAMPARD İÇİN COVENTRY CITY ÖNCESİ NASILDI?
Efsane orta saha, antrenörlük kariyerinde aradığını bulamamış ve Chelsea ile Everton'da büyük hayal kırıklıkları yaşamıştı.
