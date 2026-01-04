Yapay zeka ChatGPT’yi en çok kullanan ülkeler belli oldu! Türkiye’deki yapay zeka kullanım oranı Avrupa’yı geride bıraktı

Yapay zeka ChatGPT hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Kimisi iş hayatında kimisi öğrencilik hayatında yapay zekadan yardım alıyor. Bununla birlikte pek çok kişi de ChatGPT’yi dertleşmek için bir arkadaş gibi kullanıyor. Amaç ne olursa olsun yoğun şekilde kullanılan yapay zekada bazı ülkeler diğerlerine fark atmış durumda. Bu kapsamda yapay zeka ChatGPT’yi en çok kullanan ülkeler belli olurken, Türkiye’nin de bu sıralamada yer alması dikkat çekti…