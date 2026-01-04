Yapay zeka ChatGPT’yi en çok kullanan ülkeler belli oldu! Türkiye’deki yapay zeka kullanım oranı Avrupa’yı geride bıraktı

Kategoriler
Yapay zeka ChatGPT hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Kimisi iş hayatında kimisi öğrencilik hayatında yapay zekadan yardım alıyor. Bununla birlikte pek çok kişi de ChatGPT’yi dertleşmek için bir arkadaş gibi kullanıyor. Amaç ne olursa olsun yoğun şekilde kullanılan yapay zekada bazı ülkeler diğerlerine fark atmış durumda. Bu kapsamda yapay zeka ChatGPT’yi en çok kullanan ülkeler belli olurken, Türkiye’nin de bu sıralamada yer alması dikkat çekti…
Yapay zeka tüm dünyada büyük bir heyecanla karşılandı. Kısa süre içinde yüksek bir kullanım oranına ulaşan ChatGPT deyim yerindeyse pek çok kişinin derdine derman oldu. Yeni teknolojiye ilişkin detaylar öğrenildikçe kullanım alanı da genişledikçe genişledi. Yapay zekaya en çok başvuran ülkeler arasında Türkiye’de yer alırken, İngiltere, Avrupa ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinin listede yer almaması şaşırttı…
1 NUMARA HİNDİSTAN
Yapay zekayı en çok kullanan ülkeler sıralamasının zirvesinde Hindistan bulunuyor. Yüzde 45 gibi yüksek bir yapay zeka kullanım oranına sahip ülkede sınava hazırlanan öğrencilerden, iş planı yapan girişimcilere büyük bir kesim problemlerinin çözümü için ChatGPT’ye başvuruyor.
2 NUMARA FAS
Fas’ta yapay zeka kullanım oranı yüzde 38 olarak belirlendi. Teknolojiyi ve ChatGPT’yi en hızlı benimseyen Afrika ülkelerinden olan Fas’ta insanlar hem eğitim hem de iş hayatında yapay zekadan destek alıyor.
3 NUMARA BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Yapay zekayı en çok kullanan üçüncü ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde kullanım oranı yüzde 34 olarak belirlendi. Hayatın her alnında teknolojiye önem veren ülkede ChatGPT özellikle iş toplantıları ve yeni iş projelerinde sıkça kullanılıyor.
4 NUMARA ARJANTİN
Güney Amerika’nın ChatGPT’yi en çok kullanan ülkelerinden olan Arjantin’de kullanım oranı yüzde 32 olarak belirlendi. Arjantinliler yapay zekayı yaratıcı asistan olarak görürken, reklam kampanyalarından senaryo çalışmalarına kadar pek çok alanda ChatGPT kullanılıyor.
5 NUMARA BREZİLYA
Brezilya da yapay zeka kullanımında Arjantin ile aynı orana yani yüzde 32’lik bir kullanım oranına sahip. Ülkede ChatGPT iş dünyasından bireysel kullanıma kadar pek çok alanda yer alıyor.
6 NUMARA ENDONEZYA
Dünyanın en kalabalık ülkelerinden olan Endonezya’da yapay zeka kullanım oranı yüzde 32 olarak belirlendi. Ülkede girişimciler, küçük işletmeler ve öğrenciler ChatGPT’den maksimum seviyede faydalanıyor.
7 NUMARA GÜNEY AFRİKA
Eğitimde dijitalleşme ve iş dünyasındaki dönüşümle kendine daha fazla yer bulan Güney Afrika’da yapay zekanın kullanım oranı ise yüzde 31. Özellikle araştırmalarını hızlandırmak ve yeni projeler geliştirmek isteyen Güney Afrikalı öğrenciler ChatGPT’den destek alıyor.
8 NUMARA FİLİPİNLER
Sosyal medya ve dijital pazarlamada yapay zekayı sıkça kullanan Filipinler’de ChatGPT’nin kullanım oranı yüzde 28 seviyesinde. Özellikle yaratıcı içerikler ve dikkat çekici kampanyalar düzenlemek isteyenler yapay zekanın nimetlerinden faydalanmayı tercih ediyor.
9 NUMARA İSVEÇ
İsveç’te yapay zeka kullanım oranı yüzde 27. ChatGPT’yi en verimli şekilde kullanan ülkelerden biri olarak görülen İsveç’te eğitim sektöründe iş dünyasına kadar geniş bir yapay zeka kullanım alanı bulunuyor.
10 NUMARA GÜNEY KORE
Teknoloji ile özdeşleşen bir ülke olan Güney Kore’de yapay zeka kullanım oranı ise yüzde 26 olarak belirlendi. ChatGPT’yi oldukça efektif kullanan ülkede eğlence sektöründe senaryo ve içerik geliştiren bir araç kullanılırken, eğitim sektöründe ders planlarına dahil ediliyor.
11 NUMARA TÜRKİYE
Türkiye’de yapay zeka kullanım oranı yüzde 23’lük bir paya sahip. Ülkemizde ChatGPT en çok tez yazımı, ödev hazırlama alanlarında kullanılıyor. Yine üniversite öğrencileri ve genç girişimciler arasında da yapay zeka kullanımı oldukça yaygın.
12 NUMARA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Yapay zekanın doğduğu topraklarda ChatGPT kullanım oranı yüzde 23 olarak ölçüldü. Amerikalılar, yapay zekayı, iş dünyasında, yazılım projelerinde ve günlük hayatta aktif olarak kullanıyor.