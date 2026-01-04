Şırnak'ta 5 kişinin yaşadığı eve çığ düştü

Beşağaç köyünde bir eve çığ düştü. Karlar altında kalan evi görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, özel idare ve AFAD ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİLİK AİLE KURTARILDI

Can kaybının yaşanmadığı olayda evin etrafı kar yığınlarıyla doldu. 5 kişilik aile, kısa sürede mahsur kaldığı yerden çıkartılarak başka bir yere yerleştirildi. Bölgede bir araç ise şarampole devrilerek kar içinde kayboldu. Olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.