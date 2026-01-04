Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Küba'dan Venezuela'ya saldıran ABD'ye sert tepki: Gerekirse kendi kanımızı veririz!

ABD'nin Venezuela saldırısıyla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ve eşi Cilia Flores'i alıkoymasının ardından Küba halkı sokaklara döküldü. On binlerce kişi Havana'da protesto gösterisi düzenledi. Küba Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Gerekirse kendi kanımızı vermeye hazırız'' ifadeleri yer aldı.

ABD'nin Venezuela'da düzenlediği operasyon ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonulmasının ardından, Küba'nın başkenti Havana'da on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterisi düzenlendi. Protestoya Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de katıldı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, burada yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin askeri operasyonunu "uluslararası hukuka yönelik kabul edilemez bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Küba'dan Venezuela'ya saldıran ABD'ye sert tepki: Gerekirse kendi kanımızı veririz!

''GEREKİRSE KENDİ KANIMIZI VERMEYE HAZIRIZ''

Bu arada, Küba Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ABD'nin Maduro ve eşi Cilia Flores'i derhal serbest bırakması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, saldırının "emperyalist ve faşist nitelik taşıdığı" ve amacının "Venezuela ve bölgenin doğal kaynakları üzerinde sınırsız denetim kurmak ve Latin Amerika ile Karayipler'deki hükümetleri sindirmek" olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler üyesi bir devlete yönelik saldırının cezasız kalmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Venezuela halkı için Küba için yapacağımız gibi, gerekirse kendi kanımızı vermeye hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Küba'dan Venezuela'ya saldıran ABD'ye sert tepki: Gerekirse kendi kanımızı veririz!

ABD'DEN KÜBA'YA MESAJ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün Venezuela'daki operasyonun ardından düzenlenen basın toplantısında, Küba'nın "beceriksiz ve yaşlı yöneticiler tarafından yönetildiğini" savunmuş, "Eğer Havana'da yaşıyor ve hükümette yer alıyor olsaydım, en azından biraz endişe ederdim." şeklinde konuşmuştu.

Küba'dan Venezuela'ya saldıran ABD'ye sert tepki: Gerekirse kendi kanımızı veririz!

VENEZUELA'DA NELER OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Küba'dan Venezuela'ya saldıran ABD'ye sert tepki: Gerekirse kendi kanımızı veririz!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Küba'dan Venezuela'ya saldıran ABD'ye sert tepki: Gerekirse kendi kanımızı veririz!

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

#Dünya
