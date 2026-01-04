Instagram CEO’su uyardı: Gördüğünüze inanmayın

Mosseri, yıllar boyunca fotoğraf ve videolara büyük ölçüde güvenerek hareket ettiğimizi hatırlatıyor. Ancak bu refleksin hızla geçerliliğini yitirdiğini söylüyor. “Varsayılan olarak gördüğümüze inanmak yerine, şüpheyle başlamamız gerekecek” diyen Mosseri, içeriğin kim tarafından, hangi niyetle paylaşıldığının çok daha fazla önem kazanacağını vurguluyor. Üstelik bunun kolay olmayacağını da ekliyor: İnsan doğası gereği gözlerine inanma eğiliminde. Bu alışkanlığın kırılması ise zaman alacak.