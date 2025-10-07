Menü Kapat
14°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Manchester United'ın büyük krizi: Oyuncular kulübelerde kalıyor ve kıyafetler yıkanmıyor!

Manchester United'ın efsane yapılanması, an itibarıyla çok eskilerde kalmış durumda. Zira The Athletic, Manchester United Kulübü'ndeki aksamalara dair flaş iddialarda bulundu.

Manchester United'ın büyük krizi: Oyuncular kulübelerde kalıyor ve kıyafetler yıkanmıyor!
sisteminin, adeta bir saat gibi tıkır tıkır işlediği günlerden artık eser yok. Kulübün kazandığı kupa sayısı her geçen yıl azalırken, şimdi de tesislerde yaşananlar sporseverlerde şaşkınlığa sebep oldu.

Manchester United'ın büyük krizi: Oyuncular kulübelerde kalıyor ve kıyafetler yıkanmıyor!

MANCHESTER UNITED KRİZİ

Sir Alex Ferguson sonrasında bir türlü toparlanamayan Manchester United, geçtiğimiz yıllar itibarıyla Avrupa'nın en büyük kulüpleri arasında yer almayı bırakmış ve dünya takımları sıralamasında da gerilemişti! Esasen ise süreçten hareketle yapılanmaya dair de tezatlar yaşamaya başlayan İngiltere devi, an itibarıyla tesislerin işleyişinde de büyük aksamalar yaşıyor ve kulüpteki tüm görevliler için zor koşullar oluşuyor.

Manchester United'ın büyük krizi: Oyuncular kulübelerde kalıyor ve kıyafetler yıkanmıyor!

THE ATHLETIC'E GÖRE MANCHESTER UNITED VE SON DURUMU

- 21 yaş altı ve 18 yaş altı takımlarının yenilenen komplekse dahil edilmelerine ilişkin herhangi bir plan yapılmadığı için oyuncular otoparktaki kulübelerde kalıyor.

Manchester United'ın büyük krizi: Oyuncular kulübelerde kalıyor ve kıyafetler yıkanmıyor!

- Tuvaletlerin temizlenmediği; çöp kutularının boşaltılmadığı, saha çevrelerinin aşındığı ve çöplerle dolu olduğu iddia ediliyor.

Manchester United'ın büyük krizi: Oyuncular kulübelerde kalıyor ve kıyafetler yıkanmıyor!

- Kulüp eşofmanları giyen herkes (Akademi koçları, Amorim ve ekibi de dahil) kendi ürünlerini yıkamak zorunda.

Manchester United'ın büyük krizi: Oyuncular kulübelerde kalıyor ve kıyafetler yıkanmıyor!

- Manchester United-Everton U13 karşılaşmasında United'ın yeterli çorap ve şortu yoktu, Everton'dan ödünç istediler. United oyuncuları, Everton arması taşıyan ürünlerle sahada yer aldı.

Manchester United'ın büyük krizi: Oyuncular kulübelerde kalıyor ve kıyafetler yıkanmıyor!

Sıkça Sorulan Sorular

MANCHESTER UNITED EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANMIŞTI?
Premier Lig devi; Sir Alex Ferguson ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerle birlikte, 2007/08 sezonunda Avrupa'nın zirvesinde yer almıştı.
Khvicha Kvaratskhelia için sürpriz teklif: Avrupa futbolunun zirvesinde kritik gelişme!
Beşiktaş'ta sürpriz kaleci transferi: İngiliz devinden ayrılığa izin çıktı!
