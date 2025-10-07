Manchester United'ın büyük krizi: Oyuncular kulübelerde kalıyor ve kıyafetler yıkanmıyor!

Manchester United sisteminin, adeta bir saat gibi tıkır tıkır işlediği günlerden artık eser yok. Kulübün kazandığı kupa sayısı her geçen yıl azalırken, şimdi de tesislerde yaşananlar sporseverlerde şaşkınlığa sebep oldu.

MANCHESTER UNITED KRİZİ

Sir Alex Ferguson sonrasında bir türlü toparlanamayan Manchester United, geçtiğimiz yıllar itibarıyla Avrupa'nın en büyük kulüpleri arasında yer almayı bırakmış ve dünya takımları sıralamasında da gerilemişti! Esasen ise süreçten hareketle yapılanmaya dair de tezatlar yaşamaya başlayan İngiltere devi, an itibarıyla tesislerin işleyişinde de büyük aksamalar yaşıyor ve kulüpteki tüm görevliler için zor koşullar oluşuyor.

THE ATHLETIC'E GÖRE MANCHESTER UNITED VE SON DURUMU

- 21 yaş altı ve 18 yaş altı takımlarının yenilenen komplekse dahil edilmelerine ilişkin herhangi bir plan yapılmadığı için oyuncular otoparktaki kulübelerde kalıyor.

- Tuvaletlerin temizlenmediği; çöp kutularının boşaltılmadığı, saha çevrelerinin aşındığı ve çöplerle dolu olduğu iddia ediliyor.

- Kulüp eşofmanları giyen herkes (Akademi koçları, Amorim ve ekibi de dahil) kendi ürünlerini yıkamak zorunda.

- Manchester United-Everton U13 karşılaşmasında United'ın yeterli çorap ve şortu yoktu, Everton'dan ödünç istediler. United oyuncuları, Everton arması taşıyan ürünlerle sahada yer aldı.