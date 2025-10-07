Khvicha Kvaratskhelia için sürpriz teklif: Avrupa futbolunun zirvesinde kritik gelişme!

Real Madrid'den flaş bir transfer kritiği geldi. Bu sezonki hücum hattından memnun olmayan başkan Florentino Perez, Khvicha Kvaratskhelia transferi için devreye girdi.

REAL MADRID'IN DEV TRANSFER HAMLESİ: KHVICKA KVARATSKHELIA!

Real Madrid için gelecek yaz senaryosu netleşmeye başladı. Vinicius Junior gibi yıldızlarının veda ihtimalini de değerlendiren Real Madrid, PSG'deki performansıyla dikkatleri iyice üzerine çeken Khvicha Kvaratskhelia'yı kadroya katmaya karar verdi.

REAL MADRID'İN SÜRPRİZ TRANSFER HAMLESİ PSG'DE SINIF ATLAMIŞTI

2025'in Ocak ayında Napoli'den PSG'ye 70 milyon Euro bedelle transfer olan Khvicha Kvaratskhelia, Fransız temsilcisine hızlıca uyum sağlamış ve kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferinin kazanılmasında büyük pay sahibi olmuştu.

DEV TRANSFER İÇİN FARKLI FORMÜLLER VE SÖZLEŞME DURUMU

Real Madrid, sansasyonel transferi gerçekleştirmek için ilk olarak PSG'ye takas teklifiyle gidecek ve ardından bonservis pazarlıklarına başlayacak. Ayrıca da PSG, ara dönemde kadrosuna kattığı Khvicha Kvaratskhelia ile 2029 yazına kadar sözleşme imzalamıştı.

KHVICKA KVARATSKHELIA VE PSG PERFORMANSI

PSG ile toplamda 39 maça çıkan Khvicha Kvaratskhelia, bu dönemde 9 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.