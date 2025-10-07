Menü Kapat
Spor
Editor
 | Burak Ayaydın

Khvicha Kvaratskhelia için sürpriz teklif: Avrupa futbolunun zirvesinde kritik gelişme!

PSG ile harika işler çıkaran Khvicha Kvaratskhelia, an itibarıyla Real Madrid'in transfer radarına takıldı. Halihazırdaki kadroda ciddi değişiklikler tasarlayan İspanyol devi, Khvicha Kvaratskhelia'yı resmen gündemine aldı.

Khvicha Kvaratskhelia için sürpriz teklif: Avrupa futbolunun zirvesinde kritik gelişme!
'den flaş bir transfer kritiği geldi. Bu sezonki hücum hattından memnun olmayan başkan Florentino Perez, Khvicha Kvaratskhelia transferi için devreye girdi.

REAL MADRID'IN DEV TRANSFER HAMLESİ: KHVICKA KVARATSKHELIA!

Real Madrid için gelecek yaz senaryosu netleşmeye başladı. Vinicius Junior gibi yıldızlarının veda ihtimalini de değerlendiren Real Madrid, 'deki performansıyla dikkatleri iyice üzerine çeken Khvicha Kvaratskhelia'yı kadroya katmaya karar verdi.

Khvicha Kvaratskhelia için sürpriz teklif: Avrupa futbolunun zirvesinde kritik gelişme!

REAL MADRID'İN SÜRPRİZ TRANSFER HAMLESİ PSG'DE SINIF ATLAMIŞTI

2025'in Ocak ayında Napoli'den PSG'ye 70 milyon Euro bedelle transfer olan Khvicha Kvaratskhelia, Fransız temsilcisine hızlıca uyum sağlamış ve kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferinin kazanılmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Khvicha Kvaratskhelia için sürpriz teklif: Avrupa futbolunun zirvesinde kritik gelişme!

DEV TRANSFER İÇİN FARKLI FORMÜLLER VE SÖZLEŞME DURUMU

Real Madrid, sansasyonel transferi gerçekleştirmek için ilk olarak PSG'ye takas teklifiyle gidecek ve ardından bonservis pazarlıklarına başlayacak. Ayrıca da PSG, ara dönemde kadrosuna kattığı Khvicha Kvaratskhelia ile 2029 yazına kadar sözleşme imzalamıştı.

Khvicha Kvaratskhelia için sürpriz teklif: Avrupa futbolunun zirvesinde kritik gelişme!

KHVICKA KVARATSKHELIA VE PSG PERFORMANSI

PSG ile toplamda 39 maça çıkan Khvicha Kvaratskhelia, bu dönemde 9 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

REAL MADRID'DE BAŞKA HANGİ TRANSFERLER GÜNDEMDE?
Kral'ın Takımı'nın, William Saliba ve Rodri ile de ilgilendiği iddia ediliyor.
